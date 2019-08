Disney prepara remakes de 'Esqueceram de Mim' e 'Uma Noite no Museu'

A Disney anunciou na terça-feira que a Disney +, seu novo serviço de streaming, apresentará novas versões de filmes como Esqueceram de Mim (1990), Uma Noite no Museu (2006) e Doze é Demais (2003).

O CEO da Disney, Bob Iger, revelou hoje esses planos da gigante do entretenimento na chamada com investidores após a apresentação dos resultados da empresa, que nos primeiros nove meses do ano fiscal de 2019 ganhou 10.000 milhões de dólares, 2,68% a menos que no último ano.

Esses quatro filmes faziam parte do catálogo da 21st Century Fox, a divisão de entretenimento da Fox que a Disney adquiriu este ano. Iger não deu, no momento, mais detalhes sobre se esses remakes serão filmes ou séries em sua nova plataforma digital.

Esqueceram de Mim, uma das comédias infantis mais populares dos anos 90, lançou a carreira do ator Macaulay Culkin, que também estrelou a sequela Esqueceram de Mim 2: Perdido em Nova York (1992). A franquia teve mais três filmes, que não trouxeram Culkin como protagonista.

Ben Stiller, por sua vez, foi o ator principal de Uma Noite no Museu, um filme de fantasia no qual um segurança foi imerso em um museu no qual as figuras e exposições ganhavam vida à noite.

Shawn Levy, que dirigiu o filme original, também tomou as rédeas das duas seqüências, novamente com Stiller como protagonista: Noite no Museu: Batalha do Smithsonian (2009) e Noite no Museu: Segredo do Túmulo (2014).

Levy também foi o diretor de Doze é Demais, remake de uma comédia dos anos 50 que apresentou Steve Martin como o patriarca de uma grande família louca. O sucesso do filme deu origem a uma sequela dois anos depois, Doze é Demais 2, com o mesmo elenco.