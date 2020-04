Disney divulga novo calendário de filmes para 2020 e 2021

Com a pandemia do novo coronavírus, os estúdios de cinema remarcaram as datas de lançamentos dos seus principais filmes, e a Disney divulgou nesta semana como vai distribuir suas produções. Veja a lista abaixo.

Artemis Fowl foi anunciado que irá direto para o Disney+ — que deve chegar ao Brasil em novembro de 2020. A Mulher na Janela, Espíritos Obscuros e Novos Mutantes continuam sem data definida de lançamento, segundo o estúdio. Mulan pulou para o dia 23 de julho deste ano. The French Dispatch, o novo filme de Wes Anderson, chega ao Brasil em 15 de outubro de 2020. Viúva Negra, com Scarlett Johansson, chega no dia 29 de outubro. Avatar 2 está programado para o dia 16 de dezembro de 2021.

Veja abaixo a lista de lançamentos dos filmes da Disney para 2020 e 2021:

Soul

Título em português: Soul

Data de lançamento: 25/jun/2020

Mulan

Título em português: Mulan

Data de lançamento: 23/jul/2020

Empty Man

Título em português: N/A

Data de lançamento: 06/ago/2020

The One and Only Ivan

Título em português: N/A

Data de lançamento: 13/ago/2020

The Beatles: Get Back

Título em português: N/A

Data de lançamento: 03/set/2020

The King’s Man

Título em português: King’s Man: A Origem

Data de lançamento: 17/set/2020

Death on the Nile

Título em português: Morte No Nilo

Data de lançamento: 08/out/2020

The French Dispatch

Título em português: N/A

Data de lançamento: 15/out/2020

Everybody's Talking About Jamie

Título em português: N/A

Data de lançamento: 22/out/2020

Black Widow

Título em português: Viúva Negra

Data de lançamento: 29/out/2020

Deep Water

Título em português: N/A

Data de lançamento: 19/nov/2020

Free Guy

Título em português: Free Guy: Assumindo O Controle

Data de lançamento: 10/dez/2020

West Side Story

Título em português: N/A

Data de lançamento: 17/dez/2020

Raya and the Last Dragon

Título em português: N/A

Data de lançamento: 07/jan/2021

The Eternals

Título em português: Os Eternos

Data de lançamento: 11/fev/2021

Ron's Gone Wrong

Título em português: N/A

Data de lançamento: 25/fev/2021

Shang-Chi And The Legend Of The Ten Rings

Título em português: N/A

Data de lançamento: 29/abr/2021

Cruella

Título em português: N/A

Data de lançamento: 03/jun/2021

Jungle Cruise

Título em português: Jungle Cruise

Data de lançamento: 29/jul/2021

Hamilton

Título em português: N/A

Data de lançamento: 14/out/2021

Doctor Strange in The Multiverse Of Madness

Título em português: N/A

Data de lançamento: 28/out/2021

Avatar 2

Título em português: N/A

Data de lançamento: 16/dez/2021