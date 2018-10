Disney cancela filme de 'Star Wars' sobre personagem Boba Fett 

LOS ANGELES - O estúdio Disney, através da produtora Lucasfilm, cancelou o projeto que tinha em mente sobre um filme de Star Wars centrado no personagem de Boba Fett, informou hoje o blog especializado Deadline.

O estúdio traz a decepção comercial de Han Solo: Uma História Star Wars e prefere centrar seus esforços na série de televisão The Mandalorian, que será transmitida através da plataforma de streaming da Disney, disponível a partir do próximo ano.

A notícia chega cinco meses depois que foi anunciado que James Mangold iria filmar um longa-metragem focado no popular caçador de recompensas da franquia galáctica.

The Mandalorian, a primeira série de ação real relacionada com a saga Star Wars, contará com vários diretores de renome, entre eles Dave Filoni, Deborah Chow, Rick Famuyiwa, Bryce Dallas Howard e Taika Waititi.

Trata-se de um projeto que conta com Jon Favreau (o diretor de Iron Man) como roteirista e produtor executivo e gira em torno da figura de um misterioso guerreiro na linha de Jango e Boba Fett. A história será desenvolvida após a queda do Império e antes do nascimento da chamada Primeira Ordem.