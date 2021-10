Disney adia lançamentos de filmes da Marvel e do novo Indiana Jones

LOS ANGELES, EUA - A Disney adiou os lançamentos de vários filmes da Marvel e uma sequência de Indiana Jones por quase um ano na mais recente adaptação de seu calendário, divulgada nesta segunda-feira, 18.

Leia Também O que os personagens da Marvel comem? Livros de receitas da cultura pop têm as respostas

Filmes como Pantera Negra: Wakanda Forever, Thor: Love and Thunder, e Doutor Estranho e o Multiverso da Loucura fazem parte do "universo cinemático" da Marvel. Atrasar uma produção frequentemente causa um efeito dominó em cada série multimilionária.

Muitos dos filmes tinham sido adiados devido aos fechamentos dos estúdios no começo da pandemia. Fontes informaram à revista especializada Variety que as últimas mudanças também se devem a atrasos de produção.

O ansiosamente aguardado Pantera Negra está previsto agora para novembro de 2022. Produtores afirmam que o personagem do falecido Chadwick Boseman não será interpretado por outro ator nesta sequência.

Outros filmes de super-heróis da Marvel, incluindo The Marvels e Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania, também foram atrasados em vários meses, ficando para 2023.

O quinto filme da franquia de ação Indiana Jones passou de julho de 2022 para julho de 2023.

O protagonista Harrison Ford, que voltará à bem-sucedida série, terá 81 anos quando o filme chegar aos cinemas, se a nova data for mantida.

Ford atuou no papel do arqueologista Indiana Jones pela primeira vez em 1981 em Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida, apenas alguns anos depois de alcançar fama mundial com seu personagem Han Solo em Guerra nas Estrelas.

A produção deste novo filme de Indiana Jones foi adiado durante o verão, quando Ford sofreu um ferimento no ombro durante uma filmagem.