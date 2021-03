Disney adia lançamento mundial de 'Viúva Negra'

A Disney anunciou na terça-feira, 23, o adiamento da estreia do aguardado Viúva Negra e de outros filmes, acabando com as expectativas de um rápido retorno às salas de cinema nos Estados Unidos que acabam reabrir após um ano de pandemia.

Viúva Negra, protagonizado por Scarlett Johansson, era considerada a principal estreia do estúdio para a primavera (hemisfério norte). Mas a estreia da produção sobre a heroína da Marvel foi adiada para 9 de julho, dois meses após a data anterior, e também será disponibilizada na plataforma Disney+, com um custo adicional.

Leia Também Museu da Academia de Hollywood vai abrigar 237 mil filmes históricos

Depois do anúncio dos adiamentos, as ações da AMC Entertainment, maior operadora de cinemas do mundo, caíram 16%.

Luca, filme de animação da Pixar, será lançado diretamente no Disney+ sem passar pelas salas de cinema, em 18 de junho, enquanto Cruella estreará simultaneamente nos cinemas e em streaming em 28 de maio.

Viúva Negra deveria ter estreado originalmente em maio de 2020, mas o coronavírus alterou totalmente o calendário dos estúdios. O atraso provocou o adiamento automático de outro filme a Marvel, Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis, agora anunciado para 3 de setembro.

Para assistir Cruella e Viúva Negra, os assinantes dos Estados Unidos da Disney+ terão que desembolsar um adicional de 30 dólares No Brasil o valor ainda não foi definido.

Outros lançamentos:

Loki, com Tom Hiddleston como protagonista, chega em 11 de junho. Também estão no elenco do filme, que tem diração de Kate Herron, Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw, Sophia Di Martino, Wunmi Mosaku e Richard E. Grant. No Disney+.

O filme de suspense The Night House estreia nos cinemas em 16 de julho. No elenco, Rebecca Hall, Sarah Goldberg, Stacy Martin.

Jungle Cruise, com Dwayne Johnson, Emily Blunt, Jack Whitehall, estreia em 30 de julho nos cinemas.

O documentário The Beatles: Get Back, que mostra bastidores de gravações dos Beatles, estreia em 27 de agosto, nos cinemas.

West Side Story, adaptação do musical de 1957, pelas mãos de Steven Spielberg, estreia nos cinems em 10 de dezembro. No elenco, Ansel Elgort, Rachel Zegler, Rita Moreno.