Diretores do Festival de Berlim fazem balanço positivo do evento

A organização do Berlinale fez hoje um balanço positivo da aposta no formato presencial, embora reduzido devido à pandemia, para a 72ª edição do festival, em que o filme Alcarràs, da cineasta espanhola Carla Simón, ficou com o Urso de Ouro.

"Com o festival deste ano, queríamos defender o cinema e estamos entusiasmados por ter recebido tanto apoio do público e dos cineastas", disseram os diretores do festival Mariette Rissenbeek e Carlo Chatrian.

Os diretores afirmaram a sua satisfação pelo "encerramento bem sucedido" da 72ª edição do festival que, acrescentaram, lhes dá confiança para o futuro. “Partilhar uma experiência cultural é possível mesmo em tempos de pandemia e, de fato, nessa altura particularmente é precisamente importante”, completaram.

O festival abriu no dia 10 de fevereiro com o filme Peter von Kant, homenagem de François Ozon a Rainer Maria Fassbinder, e encerrou no domingo passado com inúmeras exibições após quatro dias dedicados ao público.

Rissenbeek e Chatrian se despediram do público no cinema Cineplex Titania, o antigo Titania-Palast, mesmo local onde o festival foi realizado pela primeira vez em 1951.

A lotação das salas de cinema durante o festival foi reduzida para metade devido aos imperativos da pandemia, oferta que ainda assim foi recebida com entusiasmo pelos espectadores, como se reflete nos 156 mil ingressos vendidos.

Apesar das restrições globais de viagens, houve uma presença significativa da imprensa internacional, com cerca de 1.400 jornalistas de 65 países.

O festival foi reduzido de dez para sete dias e terminou na noite do dia 16 com a entrega de prémios, a que se seguiram quatro dias dedicados ao público, três a mais do que o habitual.

O European Film Market (EFM), feira que reúne produtores, distribuidores e representantes da indústria, o Berlinale Co-Production Market, o Berlinale Talents e o World Cinema Fund, programa de apoio ao festival, foram realizados pelo segundo ano consecutivo em formato digital.