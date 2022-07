Diretora suíça Karin Heberlein debate sobre o futuro de adolescentes

Começa nesta terça, 26, no Belas Artes à La Carte – e vai até 3 de agosto –, a mostra Volta ao Mundo Suíça, que vai apresentar sete filmes, cinco deles inéditos do Brasil, realizados por novos talentos do cinema da Suíça.

Para iniciar a programação, o Belas apresenta presencialmente, às 19h desta terça, o longa Sami, Joe e Eu, que venceu o prêmio do júri juvenil no Festival de Chicago de 2020. O filme integra a série de debates do Estadão em parceria com a sala de cinema. E, desta vez, está confirmada a participação da própria diretora Karin Heberlein, que vai responder às perguntas do público em... português!

Sami, Joe e Leyla terminaram a escola e se preparam para enfrentar os desafios da vida adulta. Mas antes saem numa jornada épica, dispostas a aproveitar as férias de verão. As coisas não saem exatamente como elas gostariam, mas as adversidades contribuirão para o amadurecimento do trio.

A cineasta procura oferecer uma alternativa às habituais heroínas estereotipadas que dominam as histórias no cinema.

Karin foi atriz em Londres, atuando em diversas produções teatrais, antes de se tornar diretora. Fez o filme em estreita colaboração com seu elenco. Os ingressos, gratuitos, começam a ser distribuídos a partir das 18h. O debate, também gratuito, está marcado para começar às 20h30, logo após a apresentação de Sami, Joe e Eu