Diretora e roteirista italiana Lina Wertmüller receberá Oscar honorário

A Academia de Arte e Ciências Cinematográficas de Hollywood anunciou nesta segunda-feira, 3, os indicados a receberem uma homenagem na 11ª edição do Governors Awards, onde destaques ganham estatuetas honorárias do Oscar anualmente. Entre os nomes está o da diretora e roteirista italiana Lina Wertmüller.

Além de Wertmüller, a Academia também homenageará o cineasta David Lynch, ator Wes Studi e a atriz Geena Davis, que receberá o prêmio Jean Hersholt Humanitarian Award entregue por seu ativismo e contribuição com causas humanitárias. A italiana, de 90 anos, por sua vez, será reconhecida com o prêmio Honorário mais de 40 anos depois de ter se tornado a primeira mulher indicada ao Oscar de melhor direção. A honraria é dada em homenagem a "distinção extraordinária em realizações na vida, contribuições excepcionais para o estado das artes e ciências cinematográficas, ou para um serviço excepcional para a Academia".

Conhecida por se concentrar em questões políticas e sociais, Wertmüller entrou na lista da Academia em 1977 pela produção Pasqualino Sete Belezas. Entre os principais destaques de sua carreira estão Amor e Anarquia (1973) e Por Um Destino Insólito (1974).

A cerimônia de entrega da premiação será realizada no próximo dia 27 de outubro.

Os nomes foram escolhidos por 54 membros do Conselho de Governadores, o qual representa todos os ramos da Academia, durante uma reunião no último sábado, 1. No entanto, o anúncio oficial precisou ser adiado até o presidente John Bailey informar os homenageados. "[Os prêmios] concedidos anualmente pela Academia reconhecem indivíduos que se dedicaram a uma vida inteira de realizações artísticas e trouxeram excelentes contribuições para nossa indústria", afirmou Bailey.

No próximo ano, a cerimônia do Oscar, principal premiação de cinema, será realizada no dia 9 de fevereiro.