Diretor John Singleton, de +Velozes+Furiosos, morre aos 51 anos

O cineasta estadounidense John Singleton, diretor de Os Donos da Rua (Boyz n the Hood), hospitalizado há quase duas semanas, morreu nesta segunda-feira, informou a imprensa estadounidense citando um comunicado de sua família. "Sentimos muita dor hoje", declarou o presidente da Associação de Cineastas dos Estados Unidos, Thomas Schlamme, confirmando a morte do diretor de 51 anos em um comunicado.

A família havia anunciado mais cedo nesta segunda-feira que desligaria os equipamentos que o mantinham vivo. "Esta foi uma angustiante decisão", disse um porta-voz da família Singleton em comunicado. O diretor estava hospitalizado desde o dia 17 de abril.

Singleton concorreu ao Oscar com a sua estreia como diretor em "Boyz n the Hood", de 1991, nas categorias "Melhor Diretor" e "Melhor Roteiro Original", em 1992, sendo o mais novo a ser nomeado nas duas categorias, com 23 anos.