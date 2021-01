Diretor de 'Parasita', Bong Joon-ho vai presidir júri do Festival de Veneza 2021

O diretor sul-coreano Bong Joon-ho, vencedor do Oscar no ano passado com o filme Parasita, será o presidente do júri internacional do 78º Festival de Cinema de Veneza, marcado para acontecer entre 1º e 11 de setembro.

A novidade foi anunciada nesta sexta-feira, 15, pela Bienal de Veneza, após proposta do diretor artístico da mostra, Alberto Barbera. "O Festival de Veneza carrega consigo uma longa e rica história, e fico honrado em estar envolvido em sua maravilhosa tradição cinematográfica", disse Bong, por meio de um comunicado.

"Como presidente do júri e sobretudo como incorrigível cinéfilo, estou pronto a admirar e aplaudir todos os grandes filmes selecionados pelo festival. Estou repleto de autêntica alegria e esperança", acrescentou.

Já Barbera afirmou que Bong Joon-ho é uma das "vozes mais autênticas e originais do cinema mundial". "Estou imensamente grato por ele ter aceitado colocar sua paixão de cinéfilo atento, curioso e sem preconceitos a serviço de nosso festival", disse.

Bong já dirigiu sete filmes, dos quais Parasita, de 2019, é seu maior sucesso. O longa venceu a Palma de Ouro em Cannes e os prêmios de melhor filme, melhor diretor, melhor roteiro original e melhor filme internacional no Oscar.