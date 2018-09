Diretor de 'Pantera Negra' se junta à produção de 'Space Jam 2'

LOS ANGELES — O diretor de Pantera Negra, Ryan Coogler, trabalhará na produção da sequência de Space Jam, a ser protagonizada pelo jogador LeBron James, do Los Angeles Lakers, segundo informou a revista The Hollywood Reporter nesta quarta-feira, 19.

Terence Nance, criador da série Random Acts of Flyness, da HBO, será o diretor do novo longa-metragem.

A previsão é que as gravações comecem no próximo verão dos Estados Unidos (junho a setembro de 2019), quando acabar a temporada da NBA. Este será o primeiro filme de LeBron como protagonista, mas não a primeira vez que o jogador atua. Ele já marcou presença na comédia Descompensada (2015).

"Esta parceria em Space Jam é muito mais que os personagens de Looney Tunes e eu. Adoraria que as crianças entendessem o poder que têm em suas mãos se seguirem seus sonhos. Acredito que Ryan conseguiu isso através de Pantera Negra", afirmou Lebron James em entrevista à revista.

Space Jam: O Jogo do Século, filme de em 1996 que misturava animação e live action, foi protagonizado por Michael Jordan e arrecadou cerca de US$ 250 milhões no mundo todo.