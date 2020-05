Diretor de 'Jojo Rabbit' vai comandar novo filme de Star Wars

Taika Waititi (Thor: Ragnarok e Jojo Rabbit) será o diretor do próximo filme da saga Star Wars. A informação foi confirmada nesta segunda-feira, 4, pela Disney e pela Lucasfilm, em meio à comemoração do Star Wars Day.

Vencedor do Oscar de melhor roteiro adaptado deste ano por Jojo Rabbit, Waititi fará o roteiro do longa-metragem ao lado da escocesa Krysty Wilson-Cairns, indicada ao Oscar em 2020 na categoria melhor roteiro original, por 1917.

O cineasta já havia interpretado o droide IG-11 em The Mandalorian, série que se passa no universo de Star Wars. Ele também dirigiu o último episódio da primeira temporada do programa. O filme da saga dirigido por Waititi ainda não tem data de estreia.