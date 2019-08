Diretor de ‘Boyhood’ anuncia novo filme que será gravado nos próximos 20 anos

LOS ANGELES, EUA - O diretor Richard Linklater anunciou nesta sexta-feira, 31, que passará os próximos 20 anos rodando um novo filme, uma adaptação do musical Merrily We Roll Along, de Stephen Sondheim e George Furth, segundo publicou nesta sexta-feira veículos especializados.

O novo projeto do cineasta seguirá a iniciativa de rodar projetos de longos períodos, já que Boyhood: Da Infância à Juventude, indicado ao Oscar de melhor filme e vencedor do Globo de Ouro na mesma categoria, levou 12 anos para ser finalizado.

Do elenco escalado para a nova obra, já foram anunciados os nomes de Beanie Feldstein, Blake Jenner e Ben Platt.

O musical, baseado na obra homônima de 1934, é de autoria de George S. Kaufman e Moss Hart, apresenta Franklin Shepard, um talentoso compositor de musicais da Broadway que deixa para trás carreira e amigos para virar produtor de filmes em Hollywood.

A história começa no auge da fama de Shepard no cinema e volta no tempo, mostrando pontos importantes da vida do artista.

"Vi e me apaixonei por 'Merrily We Roll Along' pela primeira vez nos anos 1980, e não posso pensar em um lugar melhor para passar os próximos 20 anos que no mundo de um musical de Sondheim", disse Linklater, em entrevista à revista Variety.

"Não me envolvo nesta experiência de vários anos superficialmente, mas me parece a melhor, talvez a única forma de fazer justiça a essa história no filme", completou.

De acordo com o site The Hollywood Reporter, Jenner interpretará Shepard, e Feldstein assumirá o papel de uma crítica de cinema que era sua melhor amiga. EFE