Diretor britânico Michael Apted, da série documental 'Up', morre aos 79 anos

O diretor britânico Michael Apted, famoso por sua série de documentários The Up Series e por seu trabalho na saga James Bond, morreu na sexta-feira, 8, aos 79 anos, informou seu agente.

Michel Apted dirigiu, entre outros, O Destino Mudou sua Vida (1980), e Nas Montanhas dos Gorilas (1988), além da saga James Bond, no filme de 1999 O Mundo Não é o Bastante.

Mas no Reino Unido ficou conhecido, sobretudo, pela série documental Up, na qual registrava a cada sete anos a evolução de 14 crianças britânicas de diferentes origens socioeconômicas, desde os sete anos de idade, quando o projeto teve início em 1964, até seus 63 anos.

"Sentimos tristeza em nossos corações hoje, enquanto lamentamos o desaparecimento deste amado diretor", disse Thomas Schlamme, atual diretor do Directors Guild of America (DGA), do qual Michael Apted também foi presidente, em nota.

"Seu legado ficará para sempre gravada no mundo do cinema e em nossa associação", acrescentou Schlamme, que chamou seu antecessor de um "visionário destemido" e elogiou sua "sabedoria" e "inteligência".

“Estamos profundamente tristes com a notícia da morte de Michael Apted”, disse Kevin Lygo, diretor da ITV, rede que transmitiu os documentários nos quais ele acompanhou a vida de 14 britânicos pelos anos.

“A série Up mostrou tudo de bom que a televisão pode dar na sua ambição e na sua capacidade de ser o espelho da sociedade e de entreter as pessoas, ao mesmo tempo que enriquece a nossa perspectiva sobre a condição humana”, acrescentou.

Michael Apted deixa a esposa, Page, e três filhos: Jim, John e Lily.