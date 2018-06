DiCaprio e Brad Pitt serão próxima dupla mítica do cinema, promete Tarantino

O diretor Quentin Tarantino causou furor na abertura do encontro CinemaCon em Las Vegas ao anunciar que Leonardo DiCaprio e Brad Pitt, protagonistas de seu próximo filme, formarão uma dupla mítica no cinema.

Once Upon a Time in Hollywood, que será rodado no verão boreal e se tem estreia prevista para o ano que vem girará em torno dos assassinatos cometidos pela Família Manson, uma seita dirigida por Charles Manson que escandalizou os Estados Unidos na década de 1960, especialmente após o homicídio da atriz Sharon Tate, mulher do diretor Roman Polanski, que estava grávida.

Os assassinatos aconteceram em Los Angeles, meca do cinema americano, e o filme também contará a morte do velho sistema de estúdios cinematográficos.

Tarantino, de 55 anos, antecipou nessa segunda-feira, 23, que seu aguardado longa-metragem terá o mesmo tom violento de seu clássico Pulp Fiction (1994).

Tarantino intrigou o público ao afirmar que a trama de seu novo filme era "top secret", mas que podia adiantar que Once Upon a Time in Hollywood se passa em 1969, "no clímax dos movimentos de contracultura, a revolução hippie e o apogeu de Nova Hollywood".