DiCaprio diz que novo filme é 'presente único' contra mudança climática

Leonardo DiCaprio classifica seu novo filme, Não Olhe para Cima, como um presente.

Não porque ele trabalhou com um elenco que inclui Jennifer Lawrence, Cate Blanchett, Meryl Streep, Timothée Chalamet e Jonah Hill, para mencionar somente alguns, mas porque o filme capta os perigos da mudança climática ao mesmo tempo em que faz as pessoas rirem.

"Acho que todos nós o vimos como um presente incrivelmente único", disse o ator, um dos maiores ativistas ambientais de Hollywood. "Estávamos querendo transmitir a mensagem sobre a crise do clima e Adam (McKay) realmente resolveu a charada ao criar esta narrativa".

Não Olhe para Cima, que chega aos cinemas nesta quinta-feira, 9, e na Netflix no dia 24 de dezembro, tem uma visão satírica de como a mídia e os políticos tratam as questões do clima. A trama mostra como dois astrônomos sem importância (DiCaprio e Lawrence) tentam alertar um mundo que não parece se importar sobre um cometa enorme que destruirá a Terra em seis meses.

DiCaprio disse que estava querendo fazer um filme sobre a mudança climática há algum tempo, mas que encontrar a abordagem certa se mostrava difícil até agora.

"Ou você faz uma jornada existencial através da vida de uma pessoa, ou faz um filme-catástrofe em que Nova York congela", explicou.

Streep interpreta uma presidente norte-americana egoísta e Hill vive seu filho e assessor-chefe bajulador. Blanchett e Tyler Perry encarnam âncoras de televisão entusiasmados, Chalamet é um adolescente que desistiu da escola e Mark Rylance vive um bilionário de tecnologia bizarro preocupado com seus interesses.