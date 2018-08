"Diários de Motocicleta" estréia hoje nos EUA Estréia nesta sexta-feira nos Estados Unidos o filme do diretor brasileiro Walter Salles Diários de Motocicleta, que revive a viagem de moto que marcou a vida de Che Guevara e de seu amigo, Alberto Granado, uma experiência transformadora para os atores Gael García Bernal, de 25 anos e Rodrigo de la Serna, de 28 anos. A opinião geral é de que o filme pode render um Oscar de melhor ator a Bernal. Che e Granado viajaram durante oito meses e percorreram 12,8 mil quilômetros pela América do Sul em 1952. Em entrevista coletiva para divulgar o filme, os atores disseram que refazer este percurso foi uma experiência importante para os atores. Como disse García Bernal, "compartilhamos nossa própria experiência com os personagens". Para interpretar Che, o ator espanhol Bernal aprendeu a falar com sotaque argentino, leu todas as biografias de Che Guevara, os livros que ele lia, as cartas que escreveu para sua mãe e para sua noiva, viajou a Cuba para conhecer seus amigos e familiares, mudou seu aspecto físico e aprendeu a dirigir motocicleta. De la Serna, o ator argentino que viveu o companheiro de viagens de Guevara, Alberto Granado, engordou 15 quilos, aprendeu a dançar tango, dirigir moto, que chamavam "A poderosa", e era uma Norton 500 de 1939. Na entrevista para divulgar o filme nos Estados Unidos, Walter Salles diz que o filme narra "a história de dois jovens que partem numa viagem de descobrimento que se converte também em um processo de autodescobrimento", disse Salles, revelando que aprendeu espanhol para poder fazer o filme.