Diane Keaton defende Woody Allen: 'Ele é meu amigo e continuo acreditando nele'

A atriz americana Diane Keaton saiu em defesa do cineasta Woody Allen, no centro da controvérsia por supostamente abusar de sua filha adotada Dylan Farrow em 1992, e observou que continua a acreditar em sua inocência.

"Woody Allen é meu amigo e continuo acreditando nele", disse Keaton, uma das grandes musas do cineasta de Nova York, em sua conta no Twitter. A protagonista de Annie Hall (1977) e Manhattan (1979) também convidou seus seguidores para ver uma entrevista com Allen, publicada em 1992 pelo programa 60 Minutos.

Nessa conversa televisionada, Allen negou abusar sexualmente de Dylan Farrow quando ela era criança, acusações que voltaram à luz nos últimos meses antes das denúncias de casos de agressão sexual em Hollywood, e também pelo impulso dos movimentos Me Too e Time's Up.

Dylan Farrow, a filha adotiva de Woody Allen e Mia Farrow que agora tem 32 anos, deu sua primeira entrevista na televisão, em que reafirmou as acusações contra o cineasta: "Tudo o que posso fazer é dizer a verdade e esperar que alguém acredite em mim em vez de apenas me ouvir ", disse ela.

A acusação de Dylan Farrow contra o pai originalmente surgiu em 1992, no meio da separação torrencial de Woody Allen e Mia Farrow em que a atriz ganhou em tribunal o custódia de seus filhos.

Allen tinha começado um relacionamento ao mesmo tempo com outra filha adotada de Farrow, Soon-Yi Previn, que tinha 19 anos e com quem finalmente se casou em 1997.

Em 2014, Dylan Farrow enviou uma carta ao The New York Times no que contou como o diretor abusou dela, mas os fatos já haviam sido prescritos legalmente.

As declarações de Diane Keaton nesta segunda-feira, 29, se juntam a recentes afirmações de Alec Baldwin, que opinaram que "desistir" de Woody Allen é "injusto e triste".

"É possível apoiar os sobreviventes da pedofilia e abuso e assédio sexual e, ao mesmo tempo, acreditar que Woody Allen é inocente? Eu acho que sim ", escreveu Baldwin no Twitter.

No entanto, Keaton e Baldwin são apenas uma minoria em Hollywood, frente aos intérpretes que mostraram nos últimos dias seu arrependimento e tristeza por ter trabalhado com Allen.

Como uma amostra, Rebecca Hall e Timothée Chalamet doaram seus salários correspondentes aos seus papéis no filme mais novo de Woody Allen, Selena Gómez fez um importante contribuição para Time's Up e Greta Gerwig disse que tinha arrependimentos por trabalhar no filme Para Roma Com Amor (2012).

Da mesma forma, Kate Winslet admitiu no domingo, em uma reunião com críticos de cinema em Londres, que lamenta as "decisões ruins" que a levou a trabalhar com certos cineastas, embora não tenha mencionado Allen diretamente.

Após o escândalo do produtor Harvey Weinstein, acusado de dezenas de casos de agressão sexual, numerosas revelações do mesmo tipo surgiram contra nomes como Kevin Spacey, Dustin Hoffman, James Franco, Brett Ratner, John Lasseter, Louis C.K. ou Bryan Singer.