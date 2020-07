Dez fatos curiosos sobre o filme 'A Origem'

Há 10 anos, Christopher Nolan carimbava seu nome entre os principais diretores de Hollywood ao escrever e dirigir o filme A Origem. A obra foi bem recebida pela crítica e ganhou quatro estatuetas dentre as oito indicações ao Oscar. Confira 10 dez curiosidades sobre o filme e veja o trailer do filme.

Ideia do filme começou aos 16 anos

Ainda adolescente, o jovem Christopher Nolan ficava intrigado sobre o modo como acordava e, depois, enquanto voltava a dormir mais leve, mantinha a consciência de que estava de fato sonhando. Depois, Nolan começou a desenvolver a ideia de que ele poderia estudar o sonho.

Roteiro demorou oito anos para ser concluído

Após a conclusão do filme Insônia em 2002, Nolan apresentou à Warner Bros um esboço de roteiro contendo 80 páginas de um filme de terror que vislumbrava "ladrões de sonhos". O diretor entendeu que precisava de mais experiência antes de enfrentar uma produção desta magnitude e complexidade e arquivou o projeto para trabalhar nos filmes Batman Begins, de 2005, além de O Grande Truque e Batman: Cavaleiro das Trevas, ambos de 2008.

Leonardo DiCaprio teve papel fundamental

O primeiro ator confirmado no filme foi o mais importante. Christopher Nolan e Leonardo DiCaprio debateram o roteiro por meses e o ator foi o responsável por trazer um componente mais emocional à história. "A peça final do quebra-cabeça com o roteiro, que eu tentava terminar há cerca de 10 anos, era descobrir como me conectar emocionalmente com o personagem central de uma maneira que tornasse a história mais emocional", disse Nolan ao site Deadline.

Ellen Page ganhou o papel sem precisar fazer teste

Fã dos filmes de Christopher Nolan, a atriz Ellen Page se encontrou com o diretor sem saber do filme e conquistou o papel de Ariadne sem mesmo precisar realizar testes. "Na verdade, tive uma reunião com ele porque sou um grande fã de seus filmes. Eu não sabia sobre o filme quando o conheci. O roteiro me surpreendeu totalmente", contou à MTV.

Referência à Mitologia Grega

O nome da personagem Ariadne, interpretada pela atriz Ellen Page, vem da princesa da Mitologia Grega, filha do Rei Minos, que ajuda o herói Teseu dando a ele uma espada e uma bola com barbante para ajudá-lo a navegar pelo labirinto do Minotauro."Eu queria ter isso para ajudar a explicar a importância do labirinto para o público", disse Nolan à Wired.

Filmado em seis países diferentes

As filmagens de A Origem percorreram seis países em quatro continentes: Japão, Marrocos, França, Inglaterra, Canadá e Estados Unidos.

Cena de luta no corredor demorou para ficar pronta

O ator Joseph Gordon-Levitt realizou treinamento físico de duas semanas antes de filmar a cena de luta no corredor e lidar com as rotações da plataforma e os cabos presos ao seu corpo. "Foi a coisa mais divertida que já tive em um set de filmagem. Foi também, provavelmente, a maior dor que já senti em um set de filmagem, fisicamente, mas você sabe, a dor de uma maneira boa", disse durante uma conferência de imprensa.

Escada interminável?

Para montar a “escada interminável” de uma das cenas importantes do filme, Nolan até tentou fazer com que sua equipe desenvolvesse uma escada que correspondesse à sua ideia, mas não foi possível. Então, precisaram montar uma escada e contar com a equipe de efeitos visuais para achar o ângulo correto, “enganando” o público.

Arquitetura

A arquitetura é peça relevante tanto no filme como na vida pessoal de Nolan. Uma cena importante de A Origem foi filmada na escola de arquitetura da University College London, onde Nolan estudava literatura inglesa e também conheceu Emma Thomas, sua esposa e produtora.

Desejo de transformar em videogame

Meses depois do lançamento, o criador e diretor do filme, Christopher Nolan, expressou sua vontade de desenvolver um videogame inserido na realidade de A Origem. Ele descreveu a possibilidade como uma ideia a longo prazo e revelou que gostaria de explorar o mundo dos videogames.