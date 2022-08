Depois de quase 20 anos, Julia Roberts e George Clooney se reencontram em comédia romântica

Foram quase 20 anos para que Julia Roberts aceitasse estrelar uma comédia romântica­­ ­- gênero que a tornou uma das estrelas mais bem pagas de Hollywood, com longas como Uma Linda Mulher (1990) e Um Lugar Chamado Notting Hill (1999). Desta vez, o par romântico de Julia não é nada menos que o charmoso George Clooney em Ingresso para o Paraíso que estreia dia 7 de setembro nos cinemas brasileiros.

No filme, é possível ver que Julia e Clooney, que já contracenaram em Jogo de Dinheiro, Confissões de Uma Mente Perigosa e Doze Homens e Outro Segredo, se divertiram muito na idílica Queensland, na Austrália. Alguns diálogos são hilários.

Clooney faz David e Julia é Georgia, um casal de divorciados que se reencontra a caminho do casamento da filha Lily, vivida por Kaitlyn Dever de Fora de Série. Depois de viverem um matrimônio falido em que admitem ter dito erroneamente um ‘sim’, eles entram em enrascadas ao tentarem impedir a filha Lily de se casar com um estranho que conheceu durante as férias. Lily está completamente apaixonada pelo suposto homem de seus sonhos, interpretado por Maxime Bouttie e a missão do casal não será tão fácil assim.

Sob a direção de Ol Parker, o mesmo de Mamma Mia! Lá vamos Nós de Novo, como muitas produções neste período, as filmagens de Ingresso para o Paraíso tiveram que ser interrompidas em razão da pandemia do coronavírus. Durante as gravações, 12 membros da equipe pegaram covid-19, o que levou a uma pausa de três meses.