De 'Rambo' a 'Branca Como a Neve' - Veja as estreias da semana com crítica do 'Estado'

Entre ficção e documentário, o filme resgata uma história trágica que encerra, em si, um mistério. Em 1992, oito jovens de uma família que passavam férias num casarão desapareceram. O que houve com eles? Fitas de VHS encontradas no local permitem reviver aqueles últimos momentos, mas o clima, embora perturbador, não busca criar um terror à Bruxa de Blair. Filme estranho, integrou a programação do Festival de Brasília de 2018, em setembro do ano passado.

Dir. de Rachel Dretzin.

Pais e filhos com dificuldade de se entender, ou aceitar. Adaptação, em formato de documentário, do best seller de Andrew Solomon. O filme investiga famílias com filhos 'diferentes': síndrome de Down, autistas, esquizofrênicos, etc. De que maneira a aceitação do 'outro' pode ser um desafio que vai nos enriquecer, e melhorar, como indivíduos. Bem interessante.

O Mal não Espera a Noite - Midsommar

Dir. de Ari Aster, com Florence Pugh, Jack Reynor, Will Poulter

Suécia. Ela passou por uma tragédia íntima e está muito sensível. Sua condição aguça-se quando todos se descobrem no centro de um ritual pagão que libera forças sinistras. No dia sem fim - o verão na Escandinávia -, o mal, como informa o título, não espera a noite. Depois de It - A Coisa 2, de Andy Muschietti, que fechou no fim de semana 2,161 milhões de espectadores, outro terror que chega com chances de arrebentar na bilheteria. E esse, mais até, tem feito também grande sucesso de crítica em todo o mundo. Garota parte com o namorado e amigos numa viagem de férias à. Ela passou por uma tragédia íntima e está muito sensível. Sua condição aguça-se quando todos se descobrem no centro de um ritual pagão que libera forças sinistras. No dia sem fim - o verão na Escandinávia -, o mal, como informa o título, não espera a noite. Depois de, de Andy Muschietti, que fechou no fim de semana 2,161 milhões de espectadores, outro terror que chega com chances de arrebentar na bilheteria. E esse, mais até, tem feito também grande sucesso de crítica em todo o mundo.

Meu Mundial - Para Vencer não Basta Jogar

Dir. de Carlos Andrés Morelli, com Facundo Campelo, Néstor Guzzini, Roney Vilela.