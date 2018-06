De Niro, Lupita Nyong'o e Daniel Craig ganharão estrela na Calçada da Fama

Os atores Robert De Niro e Daniel Craig são alguns dos artistas que receberão uma estrela na Calçada da Fama de Hollywood no próximo ano, de acordo com a Câmara Americana de Comércio de Hollywood.

Além dos dois, Kristen Bell, Guillermo del Toro, Alan Arkin, Anne Hathaway, Lupita Nyong'o, Tyler Perry e Gena Rowlands receberão as distinções na categoria de longas-metragens, segundo informou a instituição, que administra esse tipo de homenagem na famosa Hollywood Boulevard.

No âmbito da televisão, os escolhidos são Alvin e os Esquilos, Candice Bergen, Guy Fieri, Terrence Howard, Stacy Keach, Sid e Marty Krofft, Lucy Liu, Mandy Moore, Dianne Wiest e Julia Child, que morreu em 2004.

Além disso, no mundo da música serão homenageados Michael Bublé, Cypress Hill, The Lettermen, Faith Hill, Tommy Mottola, Pink, Teddy Riley, o trio formado por Dolly Parton, Linda Ronstadt e Emmylou Harris, e Jackie Wilson, que morreu em 1984.

Por último, no teatro e espetáculos ao vivo, haverá estrelas para Idina Menzel, Cedric the Entertainer, Judith Light e Paul Sorvino.

"Acho que o comitê de seleção se superou e sei que os fãs, os turistas e a comunidade de Hollywood estarão satisfeitos com as nossas seleções", disse Vin Di Bona, presidente do comitê de seleção da Câmara Americana de Comércio de Hollywood.