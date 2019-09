De Adam West a Christian Bale: relembre os atores que viveram Batman no cinema e TV

O primeiro Batman a gente não esquece - Adam West estrelou a série de TV e o filme de Leslie H. Martinson, de 1966. No Dicionário de Cinema, Jean Tulard é duro. Diz que Martinson não está à altura de seus heróis, John F. Kennedy (em PT 109) e Batman. Mas é possível divertir-se com o Homem-Morcego. Se não inventou, Martinson pratica alegremente o camp.

Naquela época, Hollywood não tinha meias medidas e Batman, de cara, enfrentava seus maiores inimigos, os vilões Coringa, Charada, Pinguim e Mulher-Gato. Como nos quadrinhos, Martinson não se vexava de enxertar balões e todas aquelas expressões que indicavam que o herói – e Robin/Burt Ward – estavam dando ou tomando porrada.

Passaram-se mais de 20 anos até que, em 1989, Tim Burton fez o seu Batman. Michael Keaton e Jack Nicholson como vilão, o Coringa. Difícil saber quem era mais louco. Burton nunca teve ilusões quanto ao seu 'herói'. Que tipo de gente se prestaria a usar aquela fantasia? Se não era louco de pedra, como o Coringa, Batman não era normal. Mas, afinal, de perto quem é? Keaton viveu mais uma vez como Batman e sob a direção de Burton. Danny De Vito fazia o Pinguim e Michelle Pfeiffer a Mulher Gato.

O terceiro Homem-Morcego dessa fase teve Burton somente como produtror e Joel Schumacher como diretor. O filme era Batman Eternamente. Val Kilmer vestia a fantasia, Jim Carrey era o Coringa e Tommy Lee Jones, Duas Caras. Nicole Kidman fazia uma médica – psicóloga – atraída pela natureza dual do herói. Batman, afinal, também é Bruce Wayne. Schumacher dirigiu mais uma 'instalação', como dizem os norte-americanos.

Batman e Robin, com Chris O'Donnell como parceiro do herói e Alicia Silverstone como Batgirl. George Clooney era o Homem-Morcego. Batman e Robin tinham Uma Thurman como Poison Ivy e Arnold Schwarzenegger, como Mr. Freeze. A bilheteria ficou muito abaixo do esperado e a Warner arquivou o Homem-Morcego. Por um tempo.

Em 2005, começou nova era, e Christopher Nolan repaginou o personagem para a interpretação de Christian Bale em Batman Begins. Três anos depois, a dupla foi ainda mais longe com Batman – O Cavaleiro das Trevas. Os blockbusters atingiram o patamar do filme de arte. Obras-primas, no plural.

Em 2016, Zach Snyder iniciou nova fase – Batman Vs. Superman, com Henry Cavill como Homem de Aço e Ben Affleck como Homem-Morcego. Em 2017, ambos os atores retomaram os papéis em Liga da Justiça. O que você vai ler agora é controverso, mas expressa a opinião do repórter. Nunca houve um ator tão grande de blockbusters como Henry Cavill na pele de Superman, mas Christian Bale foi o melhor Batman. Reveja os filmes, para conferir.