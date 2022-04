David Cronenberg coloca à venda NFT das pedras extraídas dos seus rins

O cineasta canadense David Cronenberg colocou à venda um NFT das pedras de rim que expeliu nos últimos dois anos.

"Meu médico pediu que as dessa a ele, para que realizasse mais exames. Mas eu não deixei. Eles me pareciam bonitos demais para destruir. A arte sempre tem a última palavra”, disse ele aos fãs na plataforma de criptoarte Superrare.

São ao todo dezoito pedras, reunidas no que Cronenberg chamou de “Beleza Interna”. A composição foi posta à venda há três semanas por cerca de US$ 30 mil (ou 10 ethereum). O leilão começa assim que alguém fizer a primeira oferta nesse preço e dura 24 horas.

O nome Beleza Interna e a decisão de vender as pedras estão relacionados também ao novo filme do diretor, Crimes of the Future, no qual Viggo Mortensen interpreta um performer cuja arte implica em cirurgias feitas ao vivo em seu próprio corpo.

Este não é o primeiro NFT de Cronenberg. No ano passado, ele vendeu um vídeo de um minuto em que aparece ao lado de uma reprodução fiel de seu cadáver.