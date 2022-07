David Cronenberg: 6 cenas para entender o horror corporal na obra do cineasta canadense

Se Quentin Tarantino ama cenas sanguinárias e Michael Bay não consegue se controlar ao filmar uma cena em 360º, o diretor canadense David Cronenberg se tornou famoso por cenas que apostam em corpos mutilados e transformações físicas dignas de pesadelo. Mestre do horror corporal, o cineasta volta à ativa após oito anos com seu novo filme, Crimes of The Future (2022).

No longa, dor e doença se tornaram algo do passado. Assim, a sociedade futurística aposta na biotecnologia e na modificação de corpos para evoluir a humanidade. É nesse cenário que Saul Tenser, interpretado por Viggo Mortensen, e Caprice, vivida por Léa Seydoux, encontram suas vocações - performances artísticas que lidam com modificações corporais. O casal se torna referência nesse tipo de arte, mas o sucesso acaba atraindo um grupo misterioso com intenções nefastas. O que se segue é um show de mutilações e alterações físicas que buscam entender qual é o futuro do corpo humano.

“O horror corporal sempre esteve presente na filmografia de Cronenberg”, revela Rosângela Fachel, doutora em Literatura Comparada pela UFRGS, professora do mestrado em artes visuais da UFPel e estudiosa dos filmes de Cronenberg. Diretor conhecido por suas obras sanguinolentas, os últimos projetos do canadense haviam adotado um tom mais “domesticado”, mas Crimes of The Future promete um retorno triunfante ao gênero de horror corporal. “A produção de Cronenberg fala sobre o corpo enquanto algo finito. A degradação do corpo mostra nossa proximidade com a morte”, afirma Rosângela.

Para a pesquisadora, os filmes do diretor canadense nunca foram tão relevantes. “Ele foi pioneiro na discussão sobre modificação corporal. O corpo como uma identidade provisória era algo metafórico nos primeiros filmes dele, mas hoje é algo que existe - seja por meio da hormonização ou de cirurgias. O corpo passou a ser pensado de uma outra forma.”

O Estadão separou seis cenas marcantes de filmes do Cronenberg para ilustrar a trajetória brutal e violenta do Barão do Sangue.

Calafrios (1975)

Um dos primeiros filmes de Cronenberg, Calafrios exibe de forma crua duas temáticas que se tornaram centrais na obra do canadense - violência e sexo. O longa conta a história de parasitas que transformam pessoas normais em maníacos sexuais. A brutalidade presente no filme, especialmente contra mulheres, é chocante e foi alvo de inúmeras críticas ao longo dos anos. A todo momento, os parasitas saem dos corpos das vítimas exibindo entranhas para o público. Spoiler: a cena mais marcante ocorre no final do filme, quando o protagonista é cercado em uma piscina por pessoas infectadas. Sem conseguir fugir, ele é pego pelo grupo e infectado pelo vírus. A sequência mistura elementos de um afogamento, um batismo e uma orgia.

Scanners (1981)

Você pode até não ter assistido a nenhum filme de Cronenberg, mas sem sombra de dúvidas já viu a famosa cena onde a cabeça de um homem explode em Scanners. A imagem, que se tornou um meme na internet, retrata uma batalha mental entre dois homens com poderes telecinéticos. Ao longo da sequência, vemos os dois cada vez mais aflitos em uma luta que parece exigir um esforço mental e físico absurdo de ambos. E então, a cabeça do derrotado explode de maneira gráfica, violenta e sanguinária.

Videodrome (1983)

Quando um executivo de televisão, interpretado por James Woods, busca por uma nova atração para sua grade, ele encontra Videodrome - uma transmissão televisiva que mostra pessoas sendo torturadas e mortas. O que começa como um programa de TV bizarro rapidamente se desdobra em uma conspiração maligna que envolve modificações corporais, controle mental e manipulação da realidade. Se as coisas parecem confusas, é porque elas são. O ápice de todo esse delírio ocorre no final do filme, quando o executivo se mata em frente a uma televisão que exibe a cena de seu próprio suicidio.

A Mosca (1986)

O filme mais popular e mainstream de Cronenberg poderia ter inúmeros momentos nessa lista. O vencedor, no entanto, é a transformação final do Doutor Seth Brundle, interpretado por Jeff Goldblum, em um monstruoso homem-mosca. Fruto de um experimento de teletransporte mal sucedido, a aparência física de Brundle se deteriora ao decorrer do longa, tornando-o cada vez mais asqueroso - o filme chegou a faturar um Oscar de Melhor Maquiagem. Nos últimos momentos do longa, o cientista completa sua transição e se transforma em uma criatura vil. A última ação do homem-mosca é implorar para que o matem, o que resulta na cabeça de Brundle explodindo com um tiro de espingarda.

Gêmeos - Mórbida Semelhança (1988)

Ao ganhar o Oscar de Melhor Ator por O Reverso da Fortuna (1990) - filme de Barbet Schroeder -, Jeremy Irons agradeceu Cronenberg em seu discurso. A parceria dos dois começou em Gêmeos - Mórbida Semelhança, no qual Irons atuou como dois personagens - os irmãos ginecologistas Beverly e Elliot. A maestria de Cronenberg no gênero de horror pode ser compreendida na cena onde um dos gêmeos tem de operar uma mulher mutante. Não há qualquer sangue apresentado na sequência, mas somente a visualização dos instrumentos quase alienígenas que seriam utilizados no processo operatório é mais do que o suficiente para o público criar as imagens de terror corporal. Para alívio de boa parte da audiência, a operação é interrompida antes de seu início. A imaginação do público, no entanto, é mais do que capaz de preencher as lacunas deixadas por Cronenberg.

Senhores do Crime (2007)

Cronenberg ficou conhecido por suas cenas violentas, mas poucas sequências chegam perto da brutalidade presente em Senhores do Crime. O filme, que conta a história de um homem (Viggo Mortensen) misterioso com ligações à máfia russa, apresenta uma luta brutal dentro de uma casa de banho. Completamente nu, Mortensen batalha por sua vida em uma cena que chega a assustar de tão realista e visceral. Longe de ser uma batalha hollywoodiana, a sequência de Cronenberg apresenta o peso real da morte, da violência e de sobreviver a esse tipo de confronto.