Danny DeVito será homenageado pelo Festival de Cinema de San Sebastián

O ator, diretor e produtor norte-americano de ascendência italiana Danny DeVito receberá o Prêmio Donostia na 66ª edição do Festival Internacional de Cinema de San Sebastián em reconhecimento à sua trajetória no mundo do teatro, cinema e televisão, anunciou o festival nesta segunda-feira.

DeVito, ganhador de um Globo de Ouro e um Emmy, é conhecido por seus personagens em filmes como Um Estranho no Ninho (1975), Os Rivais (1987), Irmãos Gêmeos (1988) e também por seus papéis nas séries Taxi (1978) e It’s Always Sunny in Philadelphia (2005).

O Festival de San Sebastián homenageará o ator pelas quase cinco décadas dedicadas ao mundo audiovisual, e DeVito receberá o prêmio no palácio Kursaal no dia 22 de setembro, um dia antes de apresentar seu novo filme, a animação Pé Pequeno, durante o festival.

Diretores como Tim Burton, Francis Ford Coppola e Milos Forman já contaram com ele para suas obras, e sua participação em um dos filmes da franquia Batman como o personagem Pinguim e seu papel como o gêmeo de Arnold Schwarzenegger o transformaram em um rosto querido pelo grande público.

Sua experiência como diretor e protagonista de seus próprios filmes também é notável, como se vê em Matilda (1996), Hoffa – Um Homem, Uma Lenda (1992) e Curmudgeons (2016).