Daniel Day-Lewis diz querer explorar o mundo depois de se aposentar

“Se eu soubesse a reposta, provavelmente tentaria evitar respondê-la de qualquer maneira, mas acontece que não consigo responder a pergunta”, disse Day-Lewis aos repórteres em Atenas antes da exibição de seu último filme, Trama Fantasma.

Day-Lewis, de 60 anos, o único homem a conquistar três Oscars de ator principal, chocou o mundo do cinema em junho ao anunciar, sem explicações, que está se aposentando da profissão.

Sua decisão veio depois que ele terminou de filmar Trama Fantasma, um romance sombrio transcorrido na Londres de 1950 que o diretor Paul Thomas Anderson demorou dois anos para pesquisar e escrever.

“Não o entendo plenamente, mas me veio com um sentimento de convicção, e por isso decidi seguir em frente aceitando, e não lutando, com isso”, disse.

O ator britânico, cuja carreira lhe rendeu os três Oscars pelos papéis do escritor e pintor irlandês paraplégico de Meu Pé Esquerdo (1989), um magnata do petróleo ganancioso do início do século 20 em Sangue Negro (2007) e do presidente norte-americano Abraham Lincoln em Lincoln (2013), descreveu a atuação como um santuário que, “de certa maneira, me salvou de mim mesmo quando criança”.

“Mas sinto que é hora de explorar o mundo de uma maneira diferente agora”, afirmou.

Em Trama Fantasma, que é seu canto do cisne se ele mantiver a palavra, Day-Lewis interpreta um estilista ensimesmado cujo mundo vira de ponta-cabeça quando sua musa se apaixona por ele. Ele estudou com estilistas durante meses para mergulhar no personagem.

O filme foi indicado a seis Oscars, entre eles melhor filme, melhor ator e melhor diretor.