Daniel Craig volta a viver James Bond, em filme que terá Rami Malek no elenco

O ator Rami Malek, que levou o Oscar 2019 por interpretar o astro Freddie Mercury em Bohemian Rhapsody, está no elenco no novo filme de James Bond, anunciou o diretor Cary Fukunaga nesta quinta-feira.

"Eu prometo a todos que vou me certificar de que o sr. Bond não tenha uma vida fácil dessa vez", brincou Malek em uma mensagem em vídeo divulgada durante o anúncio do elenco do filme estrelado por Daniel Craig.

O ator Ralph Fiennes e as atrizes francesa Léa Seydoux e espanhola Ana De Armas são outros nomes escalados.