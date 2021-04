Daniel Craig fará duas sequências de 'Entre Facas e Segredos'

Parece que Daniel Craig conseguiu outra franquia de filmes depois de se aposentar do papel de James Bond. Craig deve protagonizar duas sequências do filme de detetive Entre Facas e Segredos (2019), que estrearão na Netlifx graças a um acordo de vários milhões de dólares. A Netflix comunicou nesta quinta-feira, 1, que comprou os direitos de duas continuações nas quais Craig e o diretor Rian Johnson se reencontrarão.

As publicações Variety e Deadline Hollywood disseram que a Netflix pagou entre 400 milhões e 450 milhões de dólares pelos direitos de duas sequências, o que representa um dos maiores acordos de filmes por streaming da história. A Netflix não quis comentar os detalhes financeiros do acordo, mas disse que algumas reportagens são imprecisas.

Entre Facas e Segredos é um filme de investigação de assassinato no estilo de Agatha Christie, no qual Craig interpreta o afável detetive particular Benoit Blanc ao lado de um elenco que inclui Jamie Lee Curtis, Chris Evans, Don Johnson, Ana de Armas e Christopher Plummer.

O filme teve um orçamento modesto de US$ 40 milhões e arrecadou US$ 311 milhões em bilheterias de todo o mundo.

Craig, de 53 anos, fez sua quinta e última atuação como o agente secreto britânico Bond em 007 - Sem Tempo para Morrer, programado para chegar às salas de cinema em outubro.