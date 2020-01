Dançarina que inspirou personagem de Jennifer Lopez em 'As Golpistas' processa produtores do filme

Samantha Barbash, a dançarina de strip-tease que inspirou o papel de Jennifer Lopez em As Golpistas, processou as companhias que produziram a fita, entre as quais uma empresa que pertence a Lopez. As informações são do site TMZ.

A revista People explicou que Barbash exige US$ 40 milhões como compensação aos produtores do filme. Na sua acusação, Barbash argumenta que a fita tentou "explorar" sua imagem e garante que As Golpistas a retrata de modo pejorativo, mostrando-lhe "usando e fabricando substâncias ilegais em sua casa quando morava com sua filha".

Barbash afirma que os responsáveis ​​pelo filme se aproximaram dela anteriormente procurando seu consentimento, mas defende que eles não chegaram a um acordo. "Decidi não participar do filme porque não iria doar meus direitos... Eles estavam tentando me pagar uma quantia minúsculas ", disse Barbash em setembro para à revista Vanity Fair. Ela também diz que a história do filme, que mostra um grupo de dançarinas de strip-tease de Nova York que criou um método para enganar seus clientes, muitos deles gerentes e investidores de Wall Street.

As Golpistas se tornou um grande sucesso e arrecadou US$ 157 milhões em todo o mundo. O orçamento foi de US$ 20 milhões. A performance de Lopez como Ramona também foi elogiada pela crítica./EFE