D23 Expo: As aguardadas revelações de Marvel, 'Star Wars' e Disney

ANAHEIM – A Disney tem fãs tão apaixonados que existe uma convenção só deles – uma espécie de Comic Con com as marcas da companhia, que, a bem da verdade, cresceram exponencialmente nos últimos anos, com a inclusão da Marvel, da Lucasfilm e agora da Fox.

A edição 2019 da D23 Expo, que acontece a cada dois anos em Anaheim, sede da Disneylândia, e começa nesta sexta, 23, promete uma série de revelações, de detalhes do Disney +, o serviço de streaming da companhia, que começa a operar nos Estados Unidos em novembro e chega ao Brasil em 2020, à expansão dos parques temáticos, passando por novas informações da Marvel, Star Wars, Pixar e Disney live action e animação.

A seguir, as grandes apostas do que vai ser anunciado:

Disney+

A nova estrela da Disney é seu serviço de streaming, que vem carregado de séries dos universos Marvel e Star Wars. O trailer de The Mandalorian, criada por Jon Favreau (Homem de Ferro), vai aparecer na D23 Expo, e é possível que uma série com o Obi-wan Kenobi de Ewan McGregor seja apresentada oficialmente. Também são aguardados mais detalhes sobre as séries da Marvel já anunciadas – Loki, WandaVision, The Falcon and the Winter Soldier –, mas, quase certamente, também novos personagens que devem povoar a telinha.

Star Wars

Um trailer novo do último filme da trilogia atual, Star Wars: A Ascensão Skywalker, dirigido por J.J. Abrams, é esperado na D23 Expo. Mas os fãs iriam à loucura mesmo com qualquer informação sobre a trilogia a ser comandada por David Benioff e D.B. Weiss, os criadores de Game of Thrones.

A Pequena Sereia

O estúdio anunciou quem vai interpretar Ariel – a atriz Halle Bailey. Mas não quem vai fazer Eric ou Ursula. A D23 Expo pode ser o palco ideal para isso.

Pixar

É possível que o estúdio, agora sob comando de Pete Docter, dê detalhes sobre Soul, o próximo filme dirigido por... Pete Docter. E também divulgue quais são seus longas com datas garantidas para junho de 2021, março e junho de 2022.

Walt Disney World

O parque na Flórida completa 50 anos m 2021, então a Disney deve comemorar em grande estilo, com reformulações e novidades que devem ser apresentados durante a D23 Expo.

Marvel

Kevin Feige quebrou a Comic Con com a divulgação dos filmes da Fase 4 do Universo Cinematográfico Marvel. Mas só fez um esboço da Fase 5, que deve incluir Blade e também as sequências de Capitã Marvel, Pantera Negra e Guardiões da Galáxia. Ele deve informar datas e títulos oficiais dos filmes, além de possíveis adições aos elencos.

Mas o presidente dos estúdios Marvel deixou o palco da Comic Con dizendo que não tinha tido tempo de falar de X-Men e Quarteto Fantástico, que estavam sob domínio da Fox, agora parte da Disney. Como ele também afirmou que não ia repetir anúncios da Comic Con na D23 Expo, notícias sobre a incorporação desses personagens são aguardadíssimas pelos fãs. Sem contar Deadpool, que também vem da Fox para a Marvel.