D23 Expo 2019: Disney encanta e intriga com cenas inéditas de novos filmes

ANAHEIM – Foi pobre de anúncio de novos filmes o painel de cinema da D23 Expo, a convenção de fãs da Disney, que acontece até domingo, 25, em Anaheim, na Califórnia. Os estúdios, cujo chefe de criação é Alan Horn, revelaram apenas a animação Raya and the Last Dragon. Mas, ainda assim, houve divulgação de novidades, numa apresentação menos corrida do que a do Disney+. As maiores notícias foram o anúncio da data de estreia da sequência de Pantera Negra – 6 de maio de 2022 – e a entrada do ator Kit Harington, famoso como Jon Snow de Game of Thrones, no Universo Cinematográfico Marvel.

Foi uma apresentação resumida em relação a edições anteriores da D23 Expo, que tinha dois painéis separados de cinema, um para “live action” e outro para animação, cada um com duas horas de duração. Este ano foi um só, com duas horas e meia. Filmes da Fox, Fox Searchlight e Blue Sky ficaram de fora. “Ainda é muito cedo para mostrar qualquer coisa”, disse Horn.

Star Wars: A Ascensão Skywalker

Kathleen Kennedy e J.J. Abrams – que assumiu a direção do filme depois da saída de Colin Trevorrow – foram à D23 Expo para falar do episódio final da saga, que estreia em 19 de dezembro no Brasil. Eles chamaram ao palco vários dos atores da trilogia, incluindo Daisy Ridley e John Boyega, e algumas caras novas como Keri Russell, que faz uma personagem misteriosas, que usa um uniforme vermelho e capacete. “Ela é muito cool, um pouco suspeita e faz parte do passado de Poe”, disse a atriz, que trabalhou com Abrams na série Felicity, referindo-se ao piloto interpretado por Oscar Isaac. Billy Dee Williams volta a encarnar Lando Calrissian, seu personagem na trilogia original.

O novo pôster – com Rey (Daisy Ridley) combatendo Kylo (Adam Driver) e o Imperador Palpatine pairando ao fundo – foi revelado. A mesma cena do pôster foi vista num conjunto de cenas preparado para a D23 Expo, além de outras, como Rey cortando algumas árvores e a mais intrigante de todas, em que ela aparece coberta por um capuz, usando um sabre de luz duplo vermelho – o que pode significar uma virada para o Lado Sombrio da Força.

Marvel

Kevin Feige, presidente dos estúdios, fez muitos anúncios durante a Comic Con em julho e deixou pouca coisa para a D23 Expo. Ele trouxe Ryan Coogler, diretor e roteirista de Pantera Negra, para anunciar a data da sequência, 6 de maio de 2022.

Também chamou o elenco quase completo de Eternals, baseado nos quadrinhos Eternos, sobre uma espécie derivada dos seres humanos, de vida bastante longa: Angelina Jolie, Salma Hayek, Richard Madden, Bryan Tyree Henry, Kumail Nanjiani, Lia McHugh, Dong-seok Ma e Lauren Ridloff, além de Barry Keoghan (Dunkirk, Chernobyl), que faz um dos Eternos, Druig.

Além de Keoghan, ele anunciou dois outros atores: Gemma Chan (Podres de Ricos, Humans), que interpreta a Eterna Sersi, e Kit Harington, o Jon Snow de Game of Thrones. O ator inglês não vai fazer um Eterno, mas sim um personagem chamado Dane Whitman, também conhecido como Cavaleiro Negro, um super-herói. O longa vai ser dirigido por Chloe Zhao (Domando o Destino) e tem lançamento no Brasil em 26 de outubro de 2020.

Feige ainda apresentou uma cena de luta entre Viúva Negra (Scarlett Johansson) e sua irmã, vivida por Florence Pugh, do filme Black Widow.

Jungle Cruise

Dwayne Johnson surgiu dentro de um barco para apresentar um especial com cenas do filme dirigido por Jaume Collet-Serra e baseado numa das atrações mais populares dos parques Disney. Num especial com cenas inéditas, deu para perceber que o filme tem uma pegada bem Indiana Jones.

O personagem de Johnson é Frank, comandante de um barco numa exploração pela América do Sul, a pedido de Lily (Emily Blunt), a quem tem de salvar frequentemente. Logo em seguida, a atriz inglesa apareceu reclamando que eles tinham combinado de entrar juntos e mostrou as mesmas cenas sob ponto de vista da sua personagem, que consegue se defender muito bem sozinha. “Você é um semideus de desenho. Eu sou literalmente a Mary Poppins!”, brincou Blunt, numa referência ao personagem interpretado por Johnson em Moana. A estreia será em 23 de julho de 2020 no Brasil.

Malévola – Dona do Mal

Angelina Jolie reprisa o papel do filme de sucesso. “Eu senti falta dela”, disse a atriz. “Neste filme, Aurora está mais velha, e as pessoas ficam tentando separá-las, falando de suas diferenças. Mas família é o que se acredita, o que se defende, não é apenas o sangue.”

Michelle Pfeiffer faz a Rainha Ingrith, mãe do Príncipe Philip (Harris Dickinson), que pediu a mão de Aurora em casamento. O público da D23 Expo viu a cena em que Malévola vai a um jantar para conhecer os pais de Philip.

Mulan

Mais uma versão live action de uma animação da Disney, o filme dirigido por Niki Caro traz Yifei Liu no papel-título. Sean Bailey, responsável pelos filmes live action dos estúdios, mostrou vários minutos do longa, começando com Mulan sendo apresentada a uma casamenteira – e se dando muito mal ao tentar matar uma aranha – até ela ir para a guerra, disfarçada de homem, no lugar de seu pai, que não tem mais saúde para o combate.

Cruella

Emma Stone, que faz a nova Cruella, apareceu num vídeo, falando de Londres, onde o filme está sendo rodado e contou que a história se passa na Londres punk rock dos anos 1970, como se vê na foto que revela seu visual.

Soul

Pete Docter anunciou o elenco de vozes da nova animação original da Pixar, que estreia ano que vem. Jamie Foxx faz Joe Gardner, um músico frustrado que morre depois de finalmente conseguir um emprego fazendo o que mais gosta. Ele então vai parar onde todos começamos e conhece 22 (Tina Fey), uma alma que acha a Terra a pior coisa do mundo e se recusa a encarnar. Daveed Diggs (de Hamilton), Phylicia Rashad e Ahmir-Khalib Thompson completam o elenco.

Dois Irmãos: Uma Jornada Fantástica

Tom Holland, o atual Homem-Aranha, voltou ao palco da D23 Expo para falar da animação da Pixar, que chega ao Brasil em 5 de março de 2020 – bem na semana em que o acordo entre a Sony, detentora dos direitos do personagem, e a Disney foi por água abaixo. “Foi uma semana maluca, mas amo vocês 3000”, disse, citando uma das frases de Vingadores: Ultimato.

Em Dois Irmãos, ele é o elfo adolescente Ian, introvertido e frustrado por nunca ter conhecido o pai. Mora num mundo fantástico, que já foi mágico, mas hoje lida com unicórnios que reviram o lixo. Seu irmão mais velho, Barley (Chris Pratt), é seu oposto, fascinado por magia e super empolgado.

O diretor Dan Scanlon mostrou 8 minutos do filme, começando no dia do aniversário de 16 anos de Ian. Sua mãe (voz de Julia-Louis Dreyfus) lhe dá um presente deixado pelo pai para ser dado depois que os dois filhos tivessem completado 16 anos. É um cetro com instruções para trazê-lo de volta por um dia. Barley tenta, mas não consegue. Sem querer, Ian consegue. Só que o processo é interrompido, e apenas os pés e pernas do pai aparecem. Por isso os dois irmãos vão sair numa jornada com o “pai” para encontrar um cristal capaz de completar a missão.

Raya and the Last Dragon

O único filme novo anunciado vem dos estúdios de animação Disney e se passa no Sudeste Asiático – a equipe passou um tempo no Laos, Vietnã e Camboja para fazer pesquisa. A personagem principal, Raya (Cassie Steele, de Degrassi), vive num reino de fantasia no Sudeste Asiático, Kumandra. Era uma terra de dragões, mas eles desapareceram. Raya se junta a um bando de desajustados para procurar o Último Dragão e trazer prosperidade a seu reino. Awkwafina faz Sisu.

A roteirista Adele Lim (Podres de Ricos) disse ter tentado combinar sua paixão pela Disney com seu amor pelos filmes de kung fu de Hong Kong. Em belas cenas apresentadas na D23 Expo, o filme parece se inspirar no visual do cinema asiático.

Frozen 2

Fechando a apresentação, a chefe de criação dos estúdios e diretora Jennifer Lee introduziu dois novos personagens da sequência de Frozen, que estreia em 2 de janeiro de 2020: a Rainha Iduna, interpretada por Evan Rachel Wood, é a mãe de Elsa e Anna, vista num flashback, enquanto o Tenente Mattias (Sterling K. Brown, de This is Us) é um personagem que Elsa e Anna encontram numa aventura pela floresta.

O filme vai investigar a origem dos poderes de Elsa. Os espectadores viram o prólogo, em que Iduna aparece ninando as duas filhas, e uma cena em que Mattias conversa com Anna num acampamento. Também foi apresentada uma cena em que Elsa, Anna, Olaf e Kristoff brincam de mímica, até Elsa ficar perturbada com um chamado, e um número musical com a rainha do gelo. Para encerrar, os quatro atores principais – Idina Menzel, Kristen Bell, Josh Gad e Jonathan Groff – se reuniram no palco para cantar uma das novas canções.