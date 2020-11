'Curral', filme de Marcelo Brennand, ganha dois prêmios no Festival de Huelva, na Espanha

O longa-metragem Curral, dirigido por Marcelo Brennand, conquistou dois prêmios na 46ª edição do Festival de Cinema Ibero-Americano de Huelva, realizado no sudoeste da Espanha.

O filme brasileiro, com estreia nos cinemas prevista para 2021, levou os prêmios de melhor ator, com Thomás Aquino - também conhecido pelos papéis em Bacurau (2019) e na série Boca a Boca -, e melhor contribuição técnico-artística.

"Em tempos de pandemia e sob um governo do meu país que despreza o cinema, tenho um momento de felicidade ao receber esse prêmio de Huelva, fazendo um personagem que revela como a política afeta as nossas vidas cotidianas", afirmou Aquino, em comunicado.

Em Curral, drama político ambientado durante as eleições no município de Gravatá (PE), o ator interpreta Chico Caixa, um homem humilde recrutado pelo amigo de infância Joel (Rodrigo García), candidato a vereador, para ajudar a angariar votos. O elenco ainda conta com José Dumont e Carla Salle.

"Foi uma honra e um prazer poder refletir e me perguntar: o quanto estamos olhando para a necessidade de transformações da sociedade e como podemos transcender essa velha política, para que possamos conviver numa sociedade mais igualitária e saudável. Como podemos enxergar e deixar de ser minoria, quando seremos maioria para ter a certeza que amanhã vai ser outro dia? Viva o cinema Brasileiro!", acrescentou Aquino.

O principal prêmio do festival ficou com o filme argentino Planta Permanente, dirigido por Ezequiel Radusky. O longa também conquistou o prêmio de melhor atriz, com Liliana Juárez.

Esta é a 11ª vez que a Argentina ganha o prêmio de melhor filme do Festival de Huelva, mantendo a liderança histórica no evento. O Brasil é o segundo maior vencedor, com sete filmes eleitos.

Eu Receberia as Piores Notícias dos Seus Lindos Lábios, dirigido por Beto Brant e Renato Ciasca, foi a última produção brasileira a conquistar o prêmio de melhor filme festival, em 2011.