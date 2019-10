Cuba Gooding Jr. é novamente acusado por má conduta sexual

O ator Cuba Gooding Jr. descobriu nesta quinta-feira, 10, que está sendo novamente acusado por má conduta sexual. O depoimento em que consta o novo incidente, está sendo mantido sob sigilo. A notícia veio a público exatamente quando o júri responsável por atuar frente a outro caso recente de abuso proferido contra o astro, já havia sido selecionado. Como consequência, o julgamento de Gooding Jr. precisou ser adiado até que ele seja indiciado conforme a nova alegação.

A nova queixa de má conduta sexual foi descoberta após o vencedor do Oscar de Melhor Ator por Jerry Maguire, comparecer a um tribunal em Manhattan para uma audiência. Quem fez a revelação foi a promotora assistente Jenna Long, que mencionou apenas que os detalhes sobre o outro incidente estão presentes em uma nova acusação, protegida sob segredo de justiça.

Quando questionada sobre os detalhes, a promotora disse ao juiz que a "acusação se refere tanto a alegações anteriores de má conduta sexual, quanto a um incidente que ainda não havia sido considerado anteriormente". Nenhuma outra informação foi divulgada.

Vale lembrar que, recentemente, o ator foi acusado de apalpar o seio de uma mulher de 29 anos sem o seu consentimento no Magic Hour Rooftop Bar & Lounge, perto da Times Square. O incidente ocorreu em 9 de junho deste ano. Na ocasião, a vítima disse à polícia que acreditava que Gooding Jr. estava alcoolizado.

Ele foi preso quatro dias depois após o incidente, quando se entregou voluntariamente à polícia. Durante a audiência, ele se declarou inocente da acusação de abuso sexual e foi libertado.

Algum tempo depois, a defesa de Gooding Jr. chegou a pedir pelo arquivamento do caso, sob a alegação de que a acusação de má conduta sexual estava sendo julgada com base no relato de duas testemunhas, que diziam que o fato nunca tinha acontecido. Como prova, eles apresentaram o vídeo do bar em Nova York, que foi a público no mesmo dia do incidente, e apontaram que conforme podia ser visto nas filmagens, nada havia acontecido.

Os documentos entregues pela defesa de Gooding Jr. também argumentavam que, como haviam evidências claras de que nenhum crime havia sido cometido, era necessário anular o caso para proteger a integridade do sistema de justiça criminal. Na época, a juíza Phyllis Chu decidiu que "as alegações conflitantes entre a promotoria e a defesa deveriam ser resolvidas por meio de um julgamento no tribunal".

No entanto, ao que tudo indica, Cuba Gooding Jr. deve ser novamente denunciado conforme a nova acusação na semana que vem, antes mesmo que o julgamento relacionado ao caso de assédio em Nova York possa começar. Ele e seus advogados deixaram o tribunal sem falar com os repórteres, mas, caso seja condenado, o ator pode pegar até um ano de prisão pelas acusações de má conduta sexual.