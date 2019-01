Cuarón leva 4 troféus no Critics’ Choice e provoca Trump

LOS ANGELES - Vencedor do Globo de Ouro de melhor filme estrangeiro, Roma conquistou neste domingo, 13, quatro prêmios na 24.ª edição do Critics’ Choice, incluindo os de melhor filme e diretor para o mexicano Alfonso Cuarón.

A produção também conseguiu os prêmios de melhor fotografia e de melhor filme estrangeiro. Na categoria melhor filme, a lista de candidatos tinha filmes como A Favorita, Pantera Negra e Infiltrado na Klan. “Esse bando de mexicanos é tão ruim quanto às vezes são pintados”, declarou o cineasta, em uma clara referência ao discurso do presidente americano Donald Trump sobre imigração.

Já nas categorias de interpretação, Christian Bale levou o prêmio de melhor ator (Vice) enquanto Lady Gaga (Nasce Uma Estrela) e Glenn Close (A Esposa) compartilharam a estatueta de melhor atriz, em um empate. Lady Gaga também triunfou na categoria de melhor canção, pela música Shallow, e chorou em seu discurso. “Nunca vou esquecer de cantá-la para o Bradley (Cooper, diretor) para ver seu rosto se iluminar. Essa música é uma conversa entre homens e mulheres, fazendo perguntas uns aos outros sobre a vida e sobre a superficialidade da era moderna”, afirmou ela.

Glenn Close falou sobre a competitividade no mundo feminino, que costuma prejudicar as próprias mulheres, e celebrou o empate. “Acho que posso falar por todas as mulheres desse lugar. Nós celebramos umas às outras”, disse a atriz.

Entre os blockbusters, Pantera Negra ganhou prêmios por melhor figurino e efeitos visuais, enquanto Missão Impossível – Efeito Fallout foi o eleito entre os filmes de ação. Um Lugar Silencioso ganhou a estatueta de melhor filme de terror.

Além disso, Mahershala Ali (Green Book – O Guia) e Regina King (Se a Rua Beale Falasse) saíram vitoriosos como atores coadjuvantes. A Favorita, com Olivia Colman, Rachel Weisz e Emma Stone, obteve o reconhecimento como melhor elenco.

Por sua vez, a organização de críticos Broadcast Filme Critics Association (BFCA), criadora desses prêmios, entregou a estatueta de melhor roteiro a Paul Schrader (No Coração da Escuridão) e a de melhor roteiro adaptado a Barry Jenkins (Se a Rua Beale Falasse), enquanto a estrela de Oitava Série, Elsie Fisher, de 15 anos, foi coroada com o troféu de melhor ator ou atriz jovem.

A BFCA é a organização americana com maior número de críticos, cerca de 300 provenientes de veículos de comunicação de TV, rádio e internet.

Reclamação. O Screen Actors Guild (SAG) pediu na segunda, 14, à Academia de cinema que tente evitar que as estrelas apareçam em cerimônias de premiação antes do Oscar. Em uma declaração excepcionalmente crítica, o sindicato dos atores afirmou ter recebido vários relatos de que a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas está pressionando os atores a aparecerem apenas no Oscar no próximo mês. Vários prêmios são concedidos antes disso, incluindo os próprios prêmios do sindicato, o SAG Awards, em 27 de janeiro.

“Essa intimidação egoísta aos membros do SAG visa a limitar as oportunidades de serem vistos e honrar o trabalho de seus colegas durante toda a temporada. Os atores devem ser livres para aceitar qualquer oferta para participar das comemorações da indústria”, anunciou o sindicato em comunicado. “A tentativa da Academia de impedir que nossos membros apareçam em sua própria cerimônia de premiação é totalmente ultrajante e inaceitável. Nós telefonamos para a Academia para deixar claro que consideramos essa ação inapropriada.”

Mensagens deixadas na segunda para representantes da Academia não foram, porém, respondidas. A briga aberta com o SAG é apenas a mais recente dor de cabeça para a Academia, que quer renovar a cerimônia do Oscar este ano. Há algumas semanas, por exemplo, foi descartado o plano de estabelecer uma categoria de melhor filme popular depois de enfrentar uma resposta negativa. / COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS