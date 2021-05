'Cruella' e Angelina Jolie são os destaques do cinema no fim de semana

Todo vilão vem de algum lugar. Cruella, dirigido por Craig Gillespie, estreia hoje (28) nos cinemas e no Disney+, com Premier Access e pagamento adicional, e mostra como a personagem chegou ao ponto de querer matar dálmatas para fazer um casaco de pele, tanto na animação A Guerra dos Dálmatas (1961) quanto no live action 101 Dálmatas - O Filme (1996), estrelado por Glenn Close.

Veja outros destaques do streaming e do cinema a seguir.

PRÉ-ESTREIAS

Cine Marrocos

Dir. Ricardo Calil. Documentário sobre a ocupação do clássico cinema do centro de São Paulo por sem-tetos, imigrantes latino-americanos e refugiados africanos. O filme venceu o Festival É Tudo Verdade em 2019, e o diretor Ricardo Calil voltou a ganhar prêmio neste ano, com Os Arrependidos, dirigido em parceria com Armando Antenore.

ESTREIAS

Cruella

Dir. Craig Gillespie. O filme conta a história de origem de uma das maiores vilãs da Disney. Aqui, Emma Stone faz Estella, uma órfã que realiza seu sonho de trabalhar com moda com a terrível Baronesa (Emma Thompson). Uma descoberta sobre seu passado, porém, muda seu foco para a vingança.

Aqueles que Me Desejam a Morte

Dir. Taylor Sheridan. Uma mulher especializada no combate a incêndios florestais (Angelina Jolie) fica responsável por proteger o menino Connor (Finn Little), que é perseguido pelos assassinos de seu pai.

Alvorada

Dir. Anna Muylaert e Lô Politi. O documentário faz um retrato íntimo sobre a presidente Dilma Rousseff durante o processo de impeachment e seus últimos dias no Palácio da Alvorada. Também disponível nas plataformas de streaming Now, Oi e Vivo Play.

Alice e o Prefeito

Dir. Nicolas Pariser. Paul Théraneau (Fabrice Luchini) é prefeito da cidade de Lyon e está há mais de 30 anos na política. Sentindo-se sem ideias, contrata a jovem filósofa Alice (Anaïs Demoustier).

STREAMING

Especial Legítima Diferença

A plataforma do Cinesesc oferece gratuitamente quatro filmes de temática LGBTQIA+: Greta, de Armando Praça, estrelado por Marco Nanini; Corpo Elétrico, de Marcelo Caetano; Um Belo Verão, de Catherine Corsini; e Tangerine, de Sean Baker. No Cinema #EmCasaComSesc.

Em Guerra

O filme dirigido por Stéphane Brizé, que participou da competição do Festival de Cannes de 2018, está disponível gratuitamente para não-assinantes neste sábado e domingo. Vincent Lindon é Laurent, que lidera o movimento de funcionários para impedir o fechamento de uma fábrica na França que provocaria demissão em massa. Na Supo Mungam Plus.

Oslo

Este longa dirigido por Bartlett Sher fala das negociações secretas do Acordo de Paz de Oslo entre Israel e a Organização para a Libertação da Palestina, nos anos 1990. No elenco estão Ruth Wilson (The Dark Materials) e Andrew Scott (Fleabag). Na HBO.

Anos 80

O fim de semana conta com filmes clássicos da década, como Top Gun – Ases Indomáveis, dirigido por Tony Scott e estrelado por Tom Cruise; De Volta para o Futuro, de Robert Zemeckis; A Garota de Rosa Shocking e Alguém Muito Especial, dirigidos por Howard Deutch; além de Flashdance, de Adrian Lyne, Footloose – Ritmo Louco, de Herbert Ross, e Dirty Dancing – Ritmo Quente, de Emile Ardolino. No Telecine Cult e na plataforma Telecine.

Força Maior

O longa de Ruben Östlund, ganhador do prêmio da mostra Um Certo Olhar no Festival de Cannes, fala de como uma atitude instintiva de um pai durante uma avalanche nos Alpes Suíços coloca sua família em risco. Na Filme Filme.

Cidade de Mentiras

Johnny Depp é um detetive, e Forest Whitaker, um jornalista, neste drama dirigido por Brad Furman sobre o assassinato dos rappers Notorious B.I.G. e Tupac Shakur que trata da rivalidade entre os rappers da Costa Leste e da Costa Oeste dos Estados Unidos. Para aluguel na Looke, Now, Sky e Vivo Play e aluguel e compra no iTunes, Google Play e Microsoft Films & TV.

Stardust

Passado em 1971, o filme de Gabriel Range foca no jovem David Bowie antes do estrelato, durante uma turnê pelos Estados Unidos para promover seu álbum The Man who Sold the World. No iTunes, Google Play, Now, Vivo Play e Sky Play.

Inna de Yard: The Soul of Jamaica

Meio na linha Buena Vista Social Club, o documentário de Peter Webber registra a reunião de músicos lendários da Jamaica, como Kiddus I, Cedric Myton, Ken Boothe, Judy Mowatt, Lloyd Parks, Winston McAnuff e Jah9, para gravar um álbum. Na Reserva Imovision.

Henrique V

Laurence Olivier estreia na direção nesta adaptação da obra de William Shakespeare sobre o rei, interpretado pelo próprio Olivier, que tentou conquistar a França no século 15 e liderou suas tropas na histórica Batalha de Azincourt. No Belas Artes à La Carte.

Mistérios e Paixões

David Cronenberg adapta a obra de William S. Burroughs sobre um dedetizador que se vicia em inseticida. Ele acidentalmente mata sua mulher e mergulha na Interzone, um lugar onde vivem insetos gigantes e falantes. Na MUBI.