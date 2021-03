Critics' Choice 2021: 'Nomadland' vence como melhor filme; veja a lista dos premiados

Termômetro para o Oscar, a edição 2021 do Critics' Choice Awards foi realizado no domingo, 7, totalmente online e premiando os melhores no cinema e na televisão. A apresentação ficou por conta, novamente, do comediante Taye Diggs, que surgiu de forma virtual, ressaltando o momento que vivemos em meio à pandemia do coronavírus.

E o grande vencedor da noite foi Nomadland, de Chloé Zhao, que ganhou como Melhor Filme e Melhor Direção, Melhor Roteiro Adaptado e Melhor Cinematografia. O longa-metragem A Voz Suprema do Blues conquistou três categorias, sendo um deles, o de melhor ator para Chadwick Boseman.

Nas premiações para TV, o destaque forma duas produções da Netflix: The Crown conquistou os prêmios de Melhor Série Dramática e O Gambito da Rainha, Melhor Minissérie, e acumularam ao todo quatro prêmios.

Eleito e Melhor Filme em Língua Estrangeira, Minari - Em Busca da Felicidade é uma produção americana, mas tem boa parte dos diálogos em coreano. No elenco está o pequeno Alan Kim, de 8 anos, que emocionou a todos ao ser premiado como Melhor Jovem Ator por sua atuação no filme. Chorando, o garoto agradeceu a premiação inesperada.

Uma das apostas do momento, a atriz Zendaya, que é protagonista do filme Malcolm & Marie e da série Euphoria, recebeu um prêmio especial por considerarem que ela tem um futuro promissor.

Confira os vencedores:

Melhor Filme:

Nomadland (Searchlight Pictures)

Direção:

Chloé Zhao, Nomadland (Searchlight Pictures)

Melhor Ator:

Chadwick Boseman, A Voz Suprema do Blues (Netflix)

Melhor Atriz:

Carey Mulligan, Promising Young Woman (Focus Features)

Ator ou Atriz Jovem:

Alan S. Kim, Minari (A24)

Ator em Série de Drama:

Josh O’Connor, The Crown (Netflix)

Atriz em Série de Drama:

Emma Corrin – The Crown (Netflix)

Atriz em Minissérie:

Anya Taylor-Joy – O Gambito da Rainha (Netflix)

Ator em Minissérie:

John Boyega – Small Axe (Amazon Prime Video)

Ator Coadjuvante:

Daniel Kaluuya, Judas e o Messias Negro (Warner Bros)

Atriz Coadjuvante:

Maria Bakalova, Borat: fita de cinema seguinte (Amazon Studios)

Atriz Coadjuvante em Série de Drama:

Gillian Anderson, The Crown (Netflix)

Ator Coadjuvante em Série de Drama:

Michael K. Williams, Lovecraft Country (HBO)

Ator Coadjuvante em Minsissérie:

Donald Sutherland, The Undoing (HBO)

Atriz Coadjuvante em Minsissérie:

Uzo Aduba, Mrs. America (FX)

Ator em Série de Comédia:

Jason Sudeikis, Ted Lasso (Apple TV Plus)

Atriz em Série de Comédia:

Catherine O’Hara, Schitt’s Creek (Pop TV)

Ator Coadjuvante em Série de Comédia:

Daniel Levy, Schitt’s Creek (Pop TV)

Atriz Coadjuvante em Série de Comédia:

Hannah Waddingham – Ted Lasso (Apple TV Plus)

Filme de Comédia:

Palm Springs (Hulu/Neon)

Especial de Comédia:

Jerry Seinfeld: 23 Hours to Kill (Netflix) & Michelle Buteau: Welcome to Buteaupia (Netflix)

Elenco:

Os 7 de Chicago (Netflix)

Série de Comédia:

Ted Lasso (Apple TV Plus)

Série de Drama:

The Crown (Netflix)

Talk Show:

Late Night with Seth Meyers (NBC)

Minissérie:

O Gambito da Rainha (Netflix)

Prêmio #SeeHer:

Zendaya

Filme para TV:

Hamilton (Disney Plus)

Série em Fomato Curto:

Better Call Saul: Ethics Training with Kim Wexler (AMC)

Música:

One Night in Miami (Amazon Studios) – Speak Now

Cinematografia:

Nomadland (Searchlight Pictures) – Joshua James Richards

Edição:

Sound of Metal (Amazon Studios) – Mikkel E.G. Nielsen & Os 7 de Chicago (Netflix) – Alan Baumgarten

Efeitos Visuais:

Tenet (Warner Bros)

Cabelos e Maquiagem:

A Voz Suprema do Blues (Netflix)

Figurino:

A Voz Suprema do Blues (Netflix) – Ann Roth

Design de Produção:

Mank (Netflix) – Donald Graham Burt (production designer), Jan Pascale (set designer)

Roteiro Original:

Promising Young Woman (Focus Features)

Roteiro Adaptado:

Nomadland (Searchlight Pictures)

Melhor Filme em Lingua Estrangeira:

Minari (A24)

Trilha Sonora:

Soul (Pixar) – Jon Batiste, Trent Reznor, Atticus Ross