Críticos do Caderno 2 conversam sobre Fellini

Centenário do cineasta Federico Fellini é tema da live com o editor do Caderno 2, Ubiratan Brasil, e os críticos de cinema Luiz Carlos Merten e Luiz Zanin Oricchio. A transmissão, pela página no Facebook do Cultura Estadão, começa às 11 horas desta quarta-feira, 15. Acompanhe e envie suas perguntas.

Federico Fellini nasceu em 20 de janeiro de 1920, em Rimini, cidade italiana que serviu de inspiração para vários de seus filmes. Em 40 anos de carreira, começou no cinema ligado ao neorrealismo de Roberto Rossellini, mas logo tomou caminho próprio.

Adotou, com o tempo, um estilo barroco de memorialismo, que passou a ser sua marca registrada. Seu estilo exuberante deu origem ao adjetivo “felliniano”.