Criadores de 'Vila Sésamo' acionam filme por afetar imagem do programa

O estúdio que criou o programa de TV americano Vila Sésamo acionou na Justiça a produtora de uma comédia policial por causar danos à imagem do mítico programa infantil.

Em The Happytime Murders, a atriz Melissa McCarthy interpreta uma policial que precisa elucidar uma série de assassinatos. Suas investigações a levam a marionetes apresentadas como prostitutas e dependentes químicas.

O slogam do filme, "NO SESAME. ALL STREET" (Nada de Sésamo, só rua) é uma alusão direta a Sesame Street, nome original do programa, conhecido na América Latina como Vila Sésamo.

"Estamos surpresos e decepcionados de que Vila Sésamo, um programa destinado à educação das crianças, seja explorado para promover um filme proibida para menores desacompanhados", manifestou-se, em um comunicado, o estúdio Sesame Workshop.

Na denúncia apresentada na quinta-feira, 24, perante uma corte federal de Nova York contra a produtora STX Entertainment, o Sesame Workshop argumenta que a associação que o espectador faz naturalmente com a série de animação para crianças "causa um dano irreparável" a Vila Sésamo.

"Cenas da sinopse mostram uma linguagem grosseira usada pelos humanos e pelas marionetes, o uso de drogas por parte de humanos e marionetes, marionetes que se prostituem ou oferecem seus serviços a humanos, armas e violência e relações sexuais entre marionetes, cujo ponto alto é uma cena em que se vê uma marionete ejacular copiosa e prolongadamente", acrescenta o documento.

A denúncia contém capturas de tela de mensagens postadas nas redes sociais que confundem Vila Sésamo e The Happytime Murders.

"Embora nos sintamos decepcionados de que Vila Sésamo não compartilhe do nosso humor, estamos convencidos de que temos o direito de fazê-lo", respondeu a STX Entertainment em um comunicado citado pela imprensa americana.

Após ter pedido, sem sucesso, que o nome "Sesame" seja retirado do trailer, o Sesame Workshop pretende, agora, obrigar a produtora a modificar o slogan do filme, bem como o pagamento de perdas e danos por uma quantia não revelada.