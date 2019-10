Criadores de 'Frozen 2' revelam pistas sobre sequência do clássico da Disney

Afinal, será lançado um novo hit como Let it Go? Elsa buscará o amor? O reino de Arendelle continuará congelante? A dois meses da estreia, os criadores de Frozen 2 antecipam algumas pistas da segunda parte da história que, lançada em 2013, se transformou em um clássico da Disney.

O conto das irmãs Elsa e Anna rodou o mundo e, atualmente, é difícil encontrar alguém que não tenha ouvido falar sobre os poderes gelados da protagonista ou sobre o carismático boneco de neve Olaf.

No dia 27 de novembro, chegará às telonas no Brasil o esperado Frozen 2, que, até agora, foi mantido sob sigilo absoluto pela Disney, embora seus criadores tenham revelado alguns detalhes:

Haverá um novo Let It Go?

O sucesso de "Let It Go" foi tão descomunal que será difícil de ser igualado: Foi o quinto hit mais vendido de 2014, levou o Oscar e o Grammy de melhor canção e ganhou versões em vários idiomas.

Para Frozen 2, a Disney preparou várias músicas que acompanharão a nova saga. O último trailer de Frozen 2, revelado na segunda-feira, inclui um trecho de Into the Unknown, que traz inúmeros arranjos, garra e muita energia. Nela, Elsa canta sobre o desconhecido e o medo que sente ao usar seus poderes.

Entretanto, fabricar sucessos musicais não é a maior preocupação dos criadores do filme, já que, como garantiu o produtor musical Tom MacDougall durante uma visita aos estúdios da Disney, "Frozen é um musical, as canções não apenas entretêm, mas também informam, interagem com a trama e introduzem personagens".

Elsa buscará o amor?

Um dos aspectos mais emblemáticos de Frozen foi que sua protagonista Elsa não buscava o amor, nem precisou de nenhum príncipe para encarar seus desafios. Alguns consideraram que era uma quebra de paradigma nas histórias clássicas da Disney, enquanto outros especularam sobre a sexualidade da princesa.

Até agora, parece que não é nem um caso, nem outro. O enredo de Frozen 2 continuará explorando a relação entre as irmãs Elsa e Anna, seu apoio mútuo e, claro, as tentativas da primeira de superar o medo de usar seus poderes e ousar ser quem realmente é. Que cada um interprete como quiser.

O reino de Frozen continuará gelado?

Desde a estreia do primeiro filme, as cores branca e azul foram associadas a Frozen, com um mundo de objetos, coleções e acessórios sobre o ambiente congelante do reino de Elsa e Anna.

Porém, pode ser que as coisas mudem, pois nos materiais disponibilizados até agora, notamos que o outono chegou a Arendelle, e vemos o reino repleto de tons roxos, lilás e azuis. Segundo Leesa Keen, desenhista de produção de Frozen 2, a paleta de cores mudou, já que antes era pálida, e agora será outonal.

Para conseguir inspiração, a equipe de desenhistas viajou para a Noruega durante o outono, com o objetivo de se inspirar para recriar algumas das paisagens do universo imaginário de Frozen. Essa mudança de cores mudará desde o ambiente das cenas até o figurino das protagonistas e, previsivelmente, as fantasias da Elsa, Anna e dos outros personagens.

Mas, do que se trata Frozen 2?

Faltando dois meses para a estreia, a Disney revelou que, em suas novas aventuras, Elsa terá que enfrentar um som misterioso que ouve desde pequena e que a leva a um território desconhecido e dominado por uma força estranha.

Também conheceremos melhor os pais das irmãs, veremos como as meninas eram quando crianças e iremos mais vezes à cidade onde vivem os cidadãos de Arendelle.

Confira o último trailer de Frozen 2: