'Corra!' ganha como melhor filme no Spirit, principal premiação do cinema independente

LOS ANGELES - O filme de terror Corra!, que trata das relações raciais nos EUA, ganhou o prêmio de melhor filme no Independent Spirit Awards, a maior premiação de filmes independentes, neste sábado, 3. Jordan Peele, que escreveu e dirigiu o filme, também ganhou como melhor diretor na premiação anual que reconhece as melhores produções independentes realizadas com pequenos orçamentos.

“Isso significa tanto”, disse Peele, ao receber o prêmio. “Estamos no início de um renascimento agora, onde histórias ‘outsiders’ ... estão sendo honradas, reconhecidas e celebradas", acrescentou Peele. Corra, que conta a história de um jovem negro que visita a família da sua noiva branca, arrecadou US$ 176 milhões em cinemas dos EUA e Canadá.

O filme ganhou quatro indicações para o Oscar, incluindo melhor filme, melhor diretor, melhor roteiro original e melhor ator para Daniel Kaluuya. Os últimos quatro vencedores do prêmio principal do Spirit Awards – Moonlight, Spotlight, Birdman e 12 Anos de Escravidão – ganharam como melhor filme no Oscar.

Frances McDormand, que tem até agora conquistado todos os principais prêmios por seu personagem em Três Anúncios Para Um Crime, venceu novamente como melhor atriz. Ela também é favorita para ganhar o Oscar.

Timothée Chalamet, a estrela de 22 anos de Me Chame Pelo Seu Nome, ganhou como melhor ator do Spirit Awards. Allison Janney, que ganhou todos os prêmios como mãe abusiva na cinebiografia Eu, Tonya, venceu como melhor atriz coadjuvante, enquanto Sam Rockwell, como melhor ator coadjuvante por seu papel de policial racista e alcoólatra em Três Anúncios. Tanto Rockwell quanto Janney são nomeados para o Oscar.

Greta Gerwig ganhou o prêmio de melhor roteiro por seu filme Lady Bird, que recebeu cinco indicações para o Oscar.

