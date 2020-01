Coronavírus: Bilheteria mundial do cinema deve perder bilhões de dólares

Com o fechamento de todos os cinemas na China para evitar a propagação do coronavírus, a bilheteria mundial já sente o impacto. O resultado do fim de semana foi severamente afetado pelo surto do cornovírus na China e países vizinhos.

O fechamento dos cinemas - são cerca de 700 mil - e também o cancelamento das comemorações pela chegada do Ano Novo Chinês foram ordenados pelas autoridades do País.

Segundo informações da Associação dos Correspondentes Estrangeiros de Hollywood, que concede o Globo de Ouro, os três primeiros dias do feriado do Ano Novo Chinês de 2019 renderam US$ 345 milhões em bilheteria na China - o total arrecadado nesse feriado no ano passado foi de US$ 850 milhões.

"Ainda é cedo para saber exatamente o impacto que a epidemia do coronavírus terá na indústria cinematográfica da China, mas certamente será de bilhões de dólares e vai representar uma perda de pelo menos 10% da previsão de faturamento do ano", disse a Associação dos Correspondentes Estrangeiros de Hollywood em comunicada que informava, ainda, que Bad Boys Para Sempre teve um excelente fim de semana globalmente e já soma US$ 215,6 milhões em todos os países onde ele já estreou. Com Will Smith e