Coringa: escadaria do Bronx vira ponto turístico graças ao filme

NOVA YORK (Reuters) - Como a maioria dos turistas, Patricio Osuna tinha uma lista de "must see" em sua viagem à cidade de Nova York: a Estátua da Liberdade, Times Square e, surpreendentemente, um íngreme lance de degraus no bairro do Bronx, que se tornou um marco do cinema cult.

LEIA TAMBÉM > Este Coringa também é um dançarino

Neste outono, Osuna e um fluxo de colegas visitantes correram para a escada, conhecida como "rua de degraus", para ver o cenário da vida real de uma cena memorável em Coringa, o filme de sucesso que conta a história de fundo do inimigo enlouquecido de Batman, o piadista. A cena captura o momento em que o solitário Arthur Fleck, interpretado por Joaquin Phoenix, se transforma no Coringa enquanto desce os degraus do hino de Gary Glitter Rock & Roll Part 2, seu cabelo tingido de um verde ameaçador e seu rosto pintado como um palhaço.

"Estou visitando Nova York pela primeira vez e disse que tenho que ir visitar as escadas", disse Osuna, 46 anos, proprietário de uma empresa de ônibus de Tijuana, México. Ele então entrou em um movimento teatral imitando a dança do Coringa descendo as escadas.

Até há pouco tempo, muitos turistas não se aventuravam no Bronx, que há muito tempo tenta abalar uma imagem injusta como um remanso cheio de crimes. Os maiores atrativos do bairro são o Jardim Zoológico do Bronx, o Jardim Botânico de Nova York e o New York Yankees, a casa de força perene do beisebol que fica a cerca de 1,6 km ao sul da escadaria, localizada na West 167th Street entre as avenidas Anderson e Shakespeare.

Mas desde o lançamento de Coringa, há duas semanas, muitos nova-iorquinos e de fora da cidade viajaram para lá para ficar boquiabertos, tirar selfies e, no espírito da coreografia do Coringa, forçá-lo. "Há algo nos movimentos dele. Ele simplesmente matou. Estava em sua alma", disse Jay Garcia, um radialista de 30 anos do bairro vizinho de Queens. Para residentes de longa data do Bronx como Laura Harry, as ruas de degraus são uma característica comum na paisagem montanhosa do bairro. "Eu moro por aqui há 30 anos... as pessoas as usam todos os dias", disse Harry, enquanto ela ficava no topo da escada íngreme com suas compras, olhando para as pessoas abaixo. "Estou fascinada, porque eles tornaram famosos os passos."

Coringa, dirigido por Todd Phillips e distribuído pela Warner Bros. Pictures, domina as bilheterias há duas semanas. Ele quebrou o recorde de maior final de semana de abertura da história do cinema, em US$ 96,2 milhões. Embora o bairro tenha lutado com sua reputação de lugar perigoso, talvez seja irônico que uma figura ameaçadora como o Coringa possa ter ajudado a polir sua imagem. "É bom para nós. Você sabe, publicidade", disse Jose Cruz, morador de longa data que sobe os 131 degraus da West 167th Street diariamente. "As pessoas não precisam mais ter medo do Bronx, como costumavam fazer".