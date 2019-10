'Coringa' arrecada US$55 milhões em seu segundo fim de semana nos EUA

Joaquin Phoenix é o rei das bilheterias norte-americanas mais uma vez, com Coringa conquistando uma vitória fácil em seu segundo final de semana, ao atingir 55 milhões de dólares em 4.374 locais.

O longa dominou um trio de novas entradas, em que a comédia animada A Família Addams liderou o pacote com 30,3 milhões de dólares em 4.007 locais, superando as previsões. Projeto Gemini, de Will Smith, ficou abaixo das expectativas, com 20,5 milhões de dólares em 3.642 locais. A comédia de inteligência artificial de Adam DeVine Jexi gerou pouco interesse, com 3,1 milhões de dólares em 2.332 telas.

Coringa mostrou muito fôlego, diminuindo apenas 43% de sua impressionante abertura com 96,2 milhões de dólares, o quinto maior lançamento doméstico de 2019, apesar das preocupações com o impacto negativo dos temas mais sombrios do filme. Os espectadores permaneceram fortemente envolvidos com um total de 10 dias superior a 192 milhões de dólares.

O thriller psicológico já se tornou extremamente lucrativo para a Warner Bros., que fez parceria com Village Roadshow e Bron no projeto de 55 milhões de dólares. E com um sólido desempenho internacional de 351 milhões de dólares, Coringa atingiu 543 milhões de dólares nas bilheterias mundiais em menos de duas semanas.

A Família Addams, administrada pela United Artists Releasing, da MGM, havia sido projetada para ganhar de 21 milhões a 27 milhões de dólares.

Já as previsões de pré-lançamento colocavam Projeto Gemini entre 24 milhões e 29 milhões de dólares, mas a competição com Coringa e críticas negativas levaram a um resultado decepcionante, dado o preço de 138 milhões de dólares para Paramount, Skydance Media, Fosun e Alibaba. O filme segue Will Smith, que luta contra um clone mais jovem, que o diretor Ang Lee conseguiu através de visuais hiper-realistas.

Os dois filmes mais bem colocados seguem a tendência recente de sólido desempenho geral na América do Norte, de acordo com Paul Dergarabedian, analista de mídia sênior da Comscore.

O Coringa continua encantando o público, desencadeando conversas e gerando interesse, refletido por uma queda muito modesta de 43% em seu segundo final de semana”, disse ele. A Família Addams achou graça com o público familiar que estava animado com o clima amigável de Halloween e com a nostalgia gerando filmes de animação”.