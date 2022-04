Continuação de 'Animais Fantásticos' estreia em baixa para padrões de 'Harry Potter'

O filme Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore, terceiro capítulo do spinoff de Harry Potter, arrecadou US$ 43 milhões em seu fim de semana de estreia nas bilheterias dos Estados Unidos.

Em tempos de pandemia, essas vendas de ingressos foram suficientes para liderar as bilheterias dos cinemas deste fim de semana e se tornar uma das maiores estreias em 2022. Mas também é um sinal de que a magia está em falta no lucrativo e expansivo mundo mágico de J.K. Rowling.

Atingido por críticas que foram das mais negativas até as positivas e pela crescente apatia da estrela da série Newt Scamander (desempenhado pelo ator Eddie Redmayne), Os Segredos de Dumbledore registrou o pior fim de semana de estreia em um filme ligado ao universo de Harry Potter.

O entusiasmo cada vez menor por Animais Fantásticos é problemático porque feitiçaria e magia não são muito baratas. A Warner Bros. desembolsou US$ 200 milhões para produzir Os Segredos de Dumbledore, e o estúdio gastou dezenas de milhões a mais para promover o filme para o público em todo o mundo.

Como seus antecessores, Os Segredos de Dumbledore dependerá das bilheterias internacionais para ganhar dinheiro em sua exibição nos cinemas. Os dois primeiros filmes da série Animais Fantásticos – que terminaram com US$ 814 milhões e US$ 650 milhões arrecadados em todo o mundo – geraram quase 75% das receitas a partir de cinemas fora de EUA e Canadá.