Conheça 'Superação - O Milagre da Fé', filme assistido por Bolsonaro

O filme Superação - milagre da fé, que foi assitido nesta terça-feira, 26, pelo presidente Jair Bolsonaro e pela primeira-dama Michelle, entre outros convidados, tem estreia prevista para 11 de abril.

Baseado em fatos reais, o longa traz a história do adolescente John, de 14 anos, que, depois de se afogar em um lago congelado no Missouri, nos Estados Unidos, em uma manhã de inverno, passou mais de 60 minutos sem batimentos cardíacos, apesar dos esforços da equipe médica. Quando todas as esperanças pareciam perdidas, John teria voltado a viver após constantes orações de sua mãe, Joyce Simth, interpretada pela atriz Chrissy Metz. A recuperação do menino teria sido considerada um milagre.

Insipirado no livro homônimo escrito pela própria Joyce Smith, a adaptação para o cinema é de Grant Nieporte. No Brasil, Superação - milagre da fé é a primeira parceria entre a Fox Film do Brasil e a 360 WayUp, referência no país em produções cinematográficas cristãs.

"Eu nem me lembro de como eu cheguei ao hospital – eu estava orando, implorando a Deus para poupar meu filho. Esperamos 17 anos para tê-lo, nós o adotamos da Guatemala. Eu simplesmente não podia acreditar que Deus levaria o nosso filho depois de tudo o que tínhamos passado", contou a autora do livro que inspirou o filme, em entrevista ao programa de TV dos Estados Unidos Megyn Kelly Today.