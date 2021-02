Conheça os filmes indicados ao Prêmio Goya 2021

A cerimônia de entrega do Prêmio Goya, o principal do cinema espanhol, será finalmente realizada - com os indicados conectando-se por teleconferência com os apresentadores, o ator Antonio Banderas e a jornalista María Casado, para evitar o contágio por coronavírus -, anunciou nesta terça-feira, 2, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas da Espanha

O diretor e roteirista Mariano Barrioso, que dirige a Academia Eespanhola, disse que a emergência sanitária impossibilita considerar que a cerimônia de gala de 6 de março possa ser realizada com convidados caminhando no tapete vermelho e pessoalmente em um teatro. A cerimônia, no entanto, continuará sendo sediada no Teatro Soho em Málaga, cidade natal de Banderas no sudeste da Espanha, e contará com apresentações musicais, segundo disse Barroso em uma coletiva de imprensa.

Mesmo que o ritmo de expansão do vírus tenha abrandado na última semana depois de mais de 800 mil novas infecções registradas em janeiro e que os especialistas atribuem às comemorações do Natal e do Ano Novo, a pressão sobre os hospitais não diminui. Pacientes com covid-19 ocupam quase metade da capacidade máxima dos leitos de UTI.

Banderas, que foi contratado para dirigir e apresentar a cerimônia junto com Casado, um rosto reconhecido e voz familiar da rádio e televisão públicas espanholas, disse que ambos farão tudo o que puderem para tornar a cerimônia virtual “algo muito especial”. “Nós vamos fazer isso, será uma gala decente e elegante”, disse Banderas na entrevista coletiva. “Você tem que saber como passar pelas fendas que a realidade nos deixa com coragem e bravura, e com toda a ilusão.”

Adú, um filme que narra a jornada de duas crianças camaronesas rumo à Europa, recebeu 13 indicações e é o favorito nesta 35.ª edição do Goya Awards.

Na sequência estão Las Niñas, obra de estreia de Pilar Palomero que descreve o salto para a adolescência de sua protagonista na Espanha dos anos 90, e Akelarre, filme do argentino Pablo Agüero sobre a caça às bruxas no País Basco.

O documentário chileno El Agente Topo, de Maite Alberdi; o filme colombiano El Olvido que Seremos, dirigido pelo espanhol Fernando Trueba; os guatemaltecos La Llorona, de Jayro Bustamante, e Ya No Soy Aquí, de Fernando Frías e representando o México, concorrem ao prêmio de melhor filme iberoamericano.

Veja os indicados ao Goya nas principais categorias

Melhor filme

Adú, de Salvador Calvo

Ane, de David Pérez Sañudo

La boda de Rosa, de Iciar Bollain

Las niñas, de Pilar Palomero

Sentimental, de Cesc Gay

Melhor direção

Salvador Calvo, por Adú

Juanma Bajo Uloa, por Baby

Iciar Bollain, por La boda de Rosa

Isabel Coixet, por Nieva en Benidorm

Melhor ator

Mario Casas, por No matarás

Javier Cámara, por Sentimental

Ernesto Alterio, por Un mundo normal

David Verdaguer, por Uno para todos

Melhor atriz

Amaia Aberasturi, por Akelarre

Patricia López Arnaiz, por Ane

Kiti Mánver, por El inconveniente

Candela Peña, por La boda de Rosa

Melhor diretor estreante

David Pérez Sañudo, por Ane

Bernabé Rico, por El inconveniente

Pilar Palomero, por Las niñas

Nuria Giménez Lorang, por My Mexican Bretzel

Melhor roteiro original

Alejandro Hernández, por Adú

Claro García y Javier Fesser, por Historias lamentables

Alicia Luna e Iciar Bollain, por La boda de Rosa

Pilar Palomero, por Las niñas

Melhor roteiro adaptado

David Pérez Sañudo y Marina Parés Pulido, por Ane

Bernardo Sánchez y Marta Libertad Castillo, por Los europeos

David Galán Galindo y Fernando Navarro, por Orígenes secretos

Cesc Gay, por Sentimental

Melhor ator coadjuvante

Álvaro Cervantes, por Adú

Sergi López, por La boda de Rosa

Juan Diego Botto, por Los europeos

Alberto San Juan, por Sentimental

Melhor atriz coadjuvante

Juana Acosta, por El inconveniente

Verónica Echegui, por Explota Explota

Nathalie Poza, por La boda de Rosa

Natalia de Molina, por Las niñas

Melhor ator revelação

Adam Nourou, por Adú

Chema del Barco, por El plan

Jannick, por Historias lamentables

Fernando Valdivieso, por No matarás.

Melhor atriz revelação

Jone Laspiur, por Ane

Paula Usero, por La boda de Rosa

Milena Smith, por No matarás

Griselda Siciliani, por Sentimental

Melhor filme de animação

La gallina Turuleca

Melhor documentário

Anatomía de un dandy, de Alberto Ortega y Charlie Arnaiz

Cartas mojadas, de Paula Palacios

El año del descubrimiento, de Luis López Carrasco

My Mexican Bretzel, de Nuria Giménez Lorang

Melhor filme iberoamericano

El agente topo

El olvido que seremos

La llorona

Ya no estoy aquí

Melhor filme europeu

Corpus Christi

El oficial y el espía

El padre

Falling

Melhor curta de ficção

16 de decembro

A la cara

Beef

Gastos incluidos

Lo efímero

Melhor curta documental

Biografía del cadáver de una mujer

Paraíso en llamas

Paraíso

Solo son peces

Melhor curta de animação