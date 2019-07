Conheça Halle Bailey, que será a protagonista do live-action 'A Pequena Sereia'

A Disney anunciou na última quarta-feira, 3, que a atriz Halle Bailey interpretará a protagonista do live-action A Pequena Sereia. Dirigido por Rob Marshall, o longa resgata a história do clássico homônimo da Disney, lançado em 1989.

A jovem Halle, de 19 anos, começou sua carreira na música ao lado da irmã mais velha, Chloe Bailey, que formam o Chloe x Halle, um duo que caiu na graça de Beyoncé. As duas assinaram contrato com a gravadora da diva pop.Já no cinema, sua trajetória começou em 2006, surgindo, ao seis anos de idade, As Férias da Minha Vida, com Queen Latifah e LL Cool J.

O filme

Baseado vagamente no conto A Pequena Sereia, do dinamarquês Hans Christian Andersen, o filme conta a história de Ariel, sereia princesa que sonha em se tornar humana e paga um alto preço por isso. A animação, 28ª da história da Disney, foi dirigida por Ron Clements e John Musker. Alan Menken e Howard Ashman assinaram a trilha sonora do filme.

O elenco contou com nomes como Jodi Benson, Christopher Daniel Barnes, Pat Carroll, Samuel E. Wright, Jason Marin, Kenneth Mars, Buddy Hackett e René Auberjonois.

A trama

O filme A Pequena Sereia se passa no reino de Atlantica, que fica no Oceano Atlântico e é comandado pelo rei Tritão, pai de Ariel. Acompanhada de seu melhor amigo, Linguado, Ariel gosta de coletar artefatos humanos e visitar a superfície, onde conversa com a gaivota Sabidão. Em uma dessas idas ao mundo, conhece o humano príncipe Eric, por quem se apaixona. O contato entre sereias e seres humanos, no entanto, é proibido.

Ariel decide consultar Úrsula, a vilã de A Pequena Sereia, famosa feiticeira do mar. As duas fazem um acordo: Ariel se transforma em humana por três dias e, em troca, concede sua voz para a bruxa. Para continuar na condição humana para sempre, Ariel precisa conseguir um beijo do príncipe Eric antes que os três dias acabem.

Úrsula, no entanto, não quer que Ariel se dê bem. Para atrapalhá-la, a bruxa se transforma em uma bela jovem e usa a voz de Ariel para atrair o príncipe Eric. Ela o hipnotiza e faz esquecê-lo de Ariel. Ao descobrir a armação de Úrsula, Linguado impede o casamento com a ajuda de animais marinhos. O encantamento é destruído e Ariel recupera sua voz.

Eric não consegue beijar Ariel a tempo e ela volta a ser uma sereia. Seu pai, Tritão, se oferece como prisioneiro de Úrsula em seu lugar. A vilã se torna a nova rainha de Atlântica, mas Eric consegue matá-la. Seus prisioneiros são soltos e Ariel se torna, finalmente, humana para sempre.