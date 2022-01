Confira os principais lançamentos do mundo do cinema para 2022

Diversos filmes fazem sua estreia nos cinemas ou no streaming em 2022. Entre os destaques, há produções aguardadas como The Batman, com Robert Pattinson, e as continuações de Pantera Negra, Avatar e Top Gun. Confira a seguir alguns dos principais lançamentos deste ano.

'The Batman'

A aguardada estreia de Robert Pattinson como Batman está agendada para 3 de março de 2022. No elenco, constam também Peter Sarsgaard, Andy Serkis, Zoë Kravitz e Colin Farrell.

'Pantera Negra: Wakanda Forever'

Mesmo com a morte do protagonista do primeiro longa, Chadwick Boseman, em decorrência de um câncer, em 2020, a Marvel optou por lançar a sequência, que tem estreia prevista para 11 de novembro de 2022 nos Estados Unidos.

'Top Gun: Maverick'

Continuação do clássico de 1986, o novo filme Top Gun é dirigido por Joseph Kosinski e traz Tom Cruise no papel principal. O filme deve ser lançado em 27 de maio nos Estados Unidos.

'Doutor Estranho no Multiverso da Loucura'

Em 5 de maio, Benedict Cumberbatch volta a interpretar o super-herói na sequência de Doutor Estranho (2016).

'Thor: Amor e Trovão'

Com Chris Hemsworth, Natalie Portman, Christian Bale, Chris Pratt, Vin Diesel e Tessa Thompson, o quarto filme da franquia Thor, iniciada em 2011 (relembre o trailer abaixo), tem estreia no Brasil prevista para 7 de julho de 2022.

'Adão Negro'

Dwayne Johnson, o 'The Rock', dá vida ao personagem das histórias em quadrinhos a partir de 28 de julho.

Ladies & gents… Enjoy your WORLD EXCLUSIVE first look⚡️ He is ruthless. He is unstoppable. He is the reason the hierarchy of power in the DC UNIVERSE is about to change. He is #BLACKADAM The Man in Black has come around...#DCFanDome@SevenBucksProd@flynnpictureco pic.twitter.com/nv4oRmaLlq — Dwayne Johnson (@TheRock) October 16, 2021

'Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore'

A sequência da franquia derivada do universo de Harry Potter, que já teve filmes lançados em 2016 e 2018, está programada para 8 de abril de 2022.

'Morbius'

O anti-herói vivido por Jared Leto chega às telas em 27 de janeiro de 2022.

'Flash'

Com estreia prevista para 4 de novembro nos Estados Unidos, o novo filme traz Ezra Miller no papel do veloz super-herói, além de Ben Affleck e Michael Keaton no elenco.

'Homem-Aranha: Através do Aranhaverso'

Ainda sem data de estreia definida, a sequência da animação está prevista para 2022.

'Avatar 2'

Após mais de uma década de espera, a continuação do longa de James Cameron está prevista para ser lançada em dezembro deste ano.

'Aquaman 2'

A sequência do filme da DC protagonizado por Jason Momoa deve ficar para 15 de dezembro de 2022.

'Jurassic World: Domínio'

Os fãs da franquia podem se empolgar com o filme que promete ter a melhor qualidade visual dos dinossauros até agora. A estreia está prevista para 10 de junho de 2022.

'Lightyear'

O filme narra a fictícia história do astronauta que inspirou o famoso boneco presente na franquia Toy Story. Estreia em 16 de junho.

'Sonic 2'

Com previsão para 8 de abril, a nova animação do ouriço dos games da Sega dá continuidade ao filme de 2020.

'Red: Crescer é uma Fera'

A nova animação da Pixar conta a história de uma garotinha que acorda transformada num panda vermelho por conta de uma ligação mística de sua família. Estreia prevista para 11 de março de 2022.

'Minions 2: A Origem de Gru'

A sequência do filme que leva o nome dos populares personagens retrata o surgimento do 'malvado favorito' ainda em sua juventude.

'Juntos e Enrolados'

Rafael Portugal e Cacau Protasio estão à frente dessa comédia nacional que se passa durante os preparativos de um casamento que corre risco de chegar ao fim antes mesmo de sua oficialização. Estreia em 13 de janeiro.

'Eduardo e Mônica'

Inspirado na música de Legião Urbana, o longa traz Alice Braga e Gabriel Leone como protagonistas e está marcado para estrear em 6 de janeiro.

'Tô Ryca! 2'

A continuação da comédia da Globo Filmes protagonizada por Samantha Schmütz mostra as mudanças na vida de Selminha após descobrir que perdeu todo seu dinheiro.

'Deep Water'

Com previsão de lançamento para 13 de janeiro de 2022, o suspense criminal conta com Ben Affleck e Ana de Armas como casal de protagonistas.