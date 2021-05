Confira os filmes em cartaz no cinema e no streaming

Bela Vingança, de Emerald Fennell, que venceu o Oscar de roteiro original, finalmente chega às telas de São Paulo, em pré-estreia. Enquanto isso, Estados Unidos vs Billie Holiday, que deu a Andra Day uma indicação ao Oscar de atriz, chegou sorrateiramente ao Amazon Prime Video. Estes são os principais destaques nos cinemas e no streaming.

PRÉ-ESTREIAS

Bela Vingança

Dir. Emerald Fennell. A diretora e vencedora do Oscar de roteiro original foi showrunner da segunda temporada de “Killing Eve” e dá para notar as semelhanças no humor e na atmosfera pop nesta história de vingança de Cassandra (Carey Mulligan).

Um Divã na Tunísia

Dir. Manele Labidi. Após viver anos em Paris, Selma (Golshifteh Farahani) retorna a Túnis para abrir seu consultório de psicoterapia.

ESTREIAS

Rogai por Nós

Dir. Evan Spiliotopoulos. Um jornalista (Jeffrey Dean Morgan) vai a uma pequena cidade para investigar a história de Alice (Cricket Brown), uma jovem com deficiência auditiva que passa a ouvir, falar e curar após o que relata ser uma aparição da Virgem Maria.

Godzilla vs Kong

Dir. Adam Wingard. As duas criaturas entram num embate neste filme com Alexander Skarsgaard e Millie Bobby Brown.

Minhas Férias com Patrick

Dir. Caroline Vignal. Antoinette Lapouge (Laure Calamy) tem seus planos de verão frustrados quando seu amante cancela o encontro para ficar com a mulher e a filha. Antoinette segue a família até Cevenas, onde conta apenas com a companhia de um burro, Patrick. Seleção oficial de Cannes 2020.

Raia 4

Dir. Emiliano Cunha. Vencedor de três prêmios no Festival de Gramado, o filme fala da pré-adolescente Amanda, que se refugia na piscina. É lá que ela conhece Priscila, uma nadadora de competição da mesma equipe.

Music

Dir. Sia. A cantora se aventurou na direção neste filme sobre uma traficante de drogas (Kate Hudson) que está tentando ficar sóbria e precisa cuidar da irmã no espectro autista (Maddie Ziegler). O filme concorreu a dois Globos de Ouro e ganhou três Framboesas de Ouro.

STREAMING

Estados Unidos vs Billie Holliday

Dir. Lee Daniels. Andra Day estreia no cinema fazendo a cantora Billie Holiday, quando ela era perseguida pelo FBI por sua canção “Strange Fruit”, que fala da segregação racial e da violência contra os negros nos Estados Unidos. Na Amazon Prime Video.

O Discípulo

Dir. Chaitanya Tamhane. Um músico clássico indiano procura aperfeiçoar sua técnica enquanto resiste a se render a formas mais populares da arte. Vencedor do prêmio de roteiro e da FIPRESCI no último Festival de Veneza. Na Netflix.

Berlin Alexanderplatz

Dir. Rainer Werner Fassbinder. Na minissérie em 14 partes baseada na obra de Alfred Döblin, o cineasta mergulha na Alemanha da República de Weimar por meio de Franz (Günter Lamprecht), um homem que acaba de deixar a prisão depois de matar a namorada. A partir de domingo, na Reserva Imovision.

Volta ao Mundo – Suíça

A mostra do Belas Artes à la Carte destaca oito longas-metragens do país, incluindo dois dirigidos por Alain Tanner, Na Cidade Branca, de 1983, e O Último a Rir, de 1969. Os outros são mais recentes: Desejo de Voar (2020), de Andrea Staka, a comédia O Caminho para Moscou (2020), de Micha Lewinsky, Espacate (2020), de Christian Johannes Koch, Love Me Tender (2019), de Klaudia Reynicke, Deserto (2019), de Fréderic Choffat e Julie Gilbert, e Sturm (2020), de Oliver Rihs.

Christian Petzold

A Reserva Imovision estreia cinco filmes do maior diretor alemão pós-Queda do Muro de Berlim: A Segurança Interna (2000), sobre uma adolescente em fuga com os pais, o thriller Yella (2007), sobre uma mulher tentando escapar do ex-marido e reconstruir sua vida financeira, o filme noir Jericó (2008), sobre um ex-soldado envolvido com a mulher do patrão, Bárbara (2012), sobre uma médica banida para uma pequena cidade na Alemanha Oriental, e Phoenix (2014), sobre uma sobrevivente do Holocausto que não é reconhecida pelo marido em sua volta a Berlim. Os quatro últimos são todos estrelados por Nina Hoss.

The Boy From Medellín

Dir. Matthew Heineman. Documentário sobre um show do astro do reggaeton J Balvin em meio a um período de tumulto político em seu país, a Colômbia. Na Amazon Prime Video.

A Dog Called Money

Dir. Seamus Murphy. O documentário acompanha a cantora PJ Harvey em viagens pelo Afeganistão, Kosovo e Estados Unidos, que inspiraram seu álbum The Hope Six Demolition Project, lançado em 2016. Na MUBI.

A Artista e o Ladrão

Dir. Benjamin Ree. Neste documentário, a artista tcheca Barbora Kysilkova vai atrás de Karl-Bertil Nordland, que roubou suas obras mais valiosas, e acaba estabelecendo um vínculo com ele. Para aluguel e compra na Claro Now, Vivo Play, Sky Play, iTunes / Apple TV, Google Play e YouTube Filme.